Il nuovo trailer di Stellar Blade su Switch 2 ci invita a portare una Eve in carne e ossa "ovunque"

Il tutto è peraltro accompagnato da una delle simpatiche canzoni che caratterizzano il gioco, dando al video un tono abbastanza distante dai toni seriosi a cui tendono ambientazione e storia del videogioco.

In occasione del lancio di Stellar Blade su Nintendo Switch 2 , Shift Up e Nintendo hanno pubblicato un particolare trailer che ha per protagonista una Eve in carne e ossa , invitandoci a portarla "ovunque" , in una serie di scenette alquanto folli.

Una Eve per amica

Nel breve volgere di un minuto e mezzo o poco più, nel trailer di lancio live action vediamo dunque una Eve reale che accompagna un giocatore sull'autobus, salva una giocatrice dal lancio di un frisbee (e ottiene in cambio una bevanda energetica alla carota) e accompagna un altro a letto.

In quest'ultima parte, considerando il soggetto in questione e il tono con cui solitamente viene rappresentata Eve, è facile pensare che la questione assuma un tono pruriginoso, per così dire, ma non è proprio questo il caso.

Vediamo un'inflessibile ma tenera Eve supportare il giocatore mentre si lava i denti, controllare bene sotto il letto (e scoprire peraltro che un mostro c'è, ma abbastanza innocuo) e infine rimboccargli le coperte e vegliare su di lui.

Non si tratta delle immagini più immediate che potrebbero sovvenire pensando al fatto di potersi portare Eve proprio "ovunque", ma sono sicuramente più divertenti di quanto si possa pensare in un primo momento.