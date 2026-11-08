Il nuovo trailer di Stellar Blade su Switch 2 ci invita a portare una Eve in carne e ossa "ovunque"

In occasione del lancio di Stellar Blade su Nintendo Switch 2, Shift Up e Nintendo hanno pubblicato un particolare trailer che ha per protagonista una Eve in carne e ossa, invitandoci a portarla "ovunque", in una serie di scenette alquanto folli.
Con un tono evidentemente ironico, il trailer fa leva sulla portabilità di Nintendo Switch 2 per mostrare come possa presentarsi la nostra vita con una Eve che ci accompagna in ogni momento, dagli spostamenti in autobus ai picnic al parco, fino ad arrivare al momento di andare a letto.
Il tutto è peraltro accompagnato da una delle simpatiche canzoni che caratterizzano il gioco, dando al video un tono abbastanza distante dai toni seriosi a cui tendono ambientazione e storia del videogioco.
Una Eve per amica
Nel breve volgere di un minuto e mezzo o poco più, nel trailer di lancio live action vediamo dunque una Eve reale che accompagna un giocatore sull'autobus, salva una giocatrice dal lancio di un frisbee (e ottiene in cambio una bevanda energetica alla carota) e accompagna un altro a letto.
In quest'ultima parte, considerando il soggetto in questione e il tono con cui solitamente viene rappresentata Eve, è facile pensare che la questione assuma un tono pruriginoso, per così dire, ma non è proprio questo il caso.
Vediamo un'inflessibile ma tenera Eve supportare il giocatore mentre si lava i denti, controllare bene sotto il letto (e scoprire peraltro che un mostro c'è, ma abbastanza innocuo) e infine rimboccargli le coperte e vegliare su di lui.
Non si tratta delle immagini più immediate che potrebbero sovvenire pensando al fatto di potersi portare Eve proprio "ovunque", ma sono sicuramente più divertenti di quanto si possa pensare in un primo momento.
La versione Nintendo Switch 2
Nel frattempo, Stellar Blade: Complete Edition è arrivato su Nintendo Switch 2 e ha convinto un po' tutti: come potete leggere nella nostra recensione dedicata si tratta di una conversione che si porta dietro tutte le caratteristiche originali, pur con alcuni compromessi tecnici.
Si tratta di un action in terza persona tutto incentrato sulla spettacolarità dei combattimenti, che riprende un po' la tradizione classica del genere, piuttosto incline al "fanservice" a dire il vero ma comunque molto valido sul fronte del gameplay.
La versione Nintendo Switch 2 va incontro inevitabilmente ad alcuni compromessi tecnici, ma in mezzo all'azione riesce comunque a convincere, ed è stato peraltro promosso anche nell'analisi tecnica di Digital Foundry con un utilizzo della frame generation che porta a risultati migliori del previsto.