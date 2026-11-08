Magic: the Gathering diventerà un film, con una protagonista di Stranger Things

Il progetto a dire il vero è stato annunciato per la prima volta nel 2025 all'interno di un programma di rilancio globale del franchise in nuove forme, ma di notizie al riguardo non ne sono trapelate da parecchi mesi a questa parte, fino a mettere in dubbio l'esistenza stessa della pellicola, che invece torna a far parlare di sé proprio in questi giorni con la notizia sulla nuova aggiunta al cast.

In un periodo in cui le operazioni trans-media sono praticamente all'ordine del giorno non stupisce più di tanto che ci sia un film in arrivo anche su Magic: The Gathering , il celebre gioco strategico di carte collezionabili ad ambientazione fantasy, che avrà anche una delle protagoniste di Stranger Things nel cast, a quanto pare.

L'informazione arriva da Deadline, testata specializzata in ambito cinematografico e televisivo, che non riferisce quale sia il ruolo assegnato a Hawke ma sembra trattarsi di un " ruolo chiave nel progetto ", con i produttori che a quanto pare hanno "dato priorità" all'attrice in questione.

Film, serie e altro per celebrare tre decadi di Magic: The Gathering

Il film di Magic: The Gathering è in produzione presso Hasbro e Leggendari, e dovrebbe dunque adattare in forma cinematografica il gioco di carte tabletop fantasy, e non è chiaro come avverrà questa operazione.

Sappiamo che si tratta di una delle iniziative in arrivo per celebrare la storia di Magic, che dovrebbero comprendere anche altre operazioni trans-media.

Il regista scelto è Matt Johnson, mentre la sceneggiatura è opera di Noah Gardner e Aidan Fitzgerald. Difficile dire se sia destinata ad essere una traduzione fedele di tematiche e toni tipici del franchise o se possa essere una reinterpretazione con elementi ironici come il recente film Dungeons & Dragons: L'Onore dei Ladri, dunque attendiamo ulteriori informazioni al riguardo.