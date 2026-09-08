Magic: The Gathering Reality Fracture, Jace vuole riscrivere l'intero Multiverso

Il problema è il modo in cui Jace intende arrivarci. L'Echoverse non deve convivere con il Multiverso che conosciamo: Jace vuole sovrascrivere la realtà esistente , cancellando le versioni originali delle persone e sostituendole con quelle create da lui. Un progetto che lo porta inevitabilmente allo scontro con alcuni dei personaggi che per anni gli sono stati più vicini.

Reality Fracture mette Jace al centro di uno dei cambiamenti più grossi affrontati negli ultimi anni dalla storia di Magic: The Gathering. Il Planeswalker ha costruito un nuovo Multiverso, l'Echoverse, completo di persone, piani e una propria storia. Nella sua versione ideale della realtà non esistono alcune delle minacce che hanno segnato la sua vita: niente Phyrexiani, niente Eldrazi e nessun Nicol Bolas.

Jace ha creato un Multiverso senza le sue vecchie minacce

Parte del piano era stato sviluppato insieme a Vraska, ma durante gli eventi di Tarkir: Dragonstorm la donna ha provato a convincerlo a fermarsi. Jace ha quindi scelto una soluzione molto diversa: ha creato Tam completamente da zero, dandole il compito di infiltrarsi a Strixhaven e lavorare in segreto per la costruzione della nuova realtà.

Tam, però, non è un semplice elemento incompleto dell'Echoverse. Molti degli abitanti creati da Jace non sono ancora persone pienamente formate, anche perché persino un mago mentale della sua potenza non può costruire nei dettagli un intero Multiverso. Tam è diversa: Jace le ha dato una personalità completa. Una volta arrivata a Strixhaven ha iniziato a stringere amicizie reali, sviluppare idee proprie e infine mettere in dubbio il progetto del suo creatore.

Art di Jace di Marta Nael

A tentare di fermare Jace troviamo anche i Lorwyn Five, nuovamente coinvolti insieme nella stessa storia. Chandra, Ajani e Garruk si schierano contro di lui, mentre Vraska cerca ancora di riportare il suo vecchio compagno indietro prima che superi definitivamente il limite. Il conflitto diventa anche molto personale, perché l'Echoverse nasce direttamente dai ricordi, dalle paure e dalle insicurezze di Jace.

Reality Fracture viene presentato anche come la conclusione dell'arco narrativo di Jace sviluppato negli ultimi anni. La storia ripercorrerà diversi momenti importanti del suo passato e li farà entrare nella nuova vicenda, intrecciandoli anche con il rapporto con Vraska.