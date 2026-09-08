Magic: The Gathering Reality Fracture, Jace vuole riscrivere l'intero Multiverso

Reality Fracture mette Jace al centro di uno dei cambiamenti più grossi affrontati negli ultimi anni dalla storia di Magic: The Gathering. Il Planeswalker ha costruito un nuovo Multiverso, l'Echoverse, completo di persone, piani e una propria storia. Nella sua versione ideale della realtà non esistono alcune delle minacce che hanno segnato la sua vita: niente Phyrexiani, niente Eldrazi e nessun Nicol Bolas.
Il problema è il modo in cui Jace intende arrivarci. L'Echoverse non deve convivere con il Multiverso che conosciamo: Jace vuole sovrascrivere la realtà esistente, cancellando le versioni originali delle persone e sostituendole con quelle create da lui. Un progetto che lo porta inevitabilmente allo scontro con alcuni dei personaggi che per anni gli sono stati più vicini.
Jace ha creato un Multiverso senza le sue vecchie minacce
Parte del piano era stato sviluppato insieme a Vraska, ma durante gli eventi di Tarkir: Dragonstorm la donna ha provato a convincerlo a fermarsi. Jace ha quindi scelto una soluzione molto diversa: ha creato Tam completamente da zero, dandole il compito di infiltrarsi a Strixhaven e lavorare in segreto per la costruzione della nuova realtà.
Tam, però, non è un semplice elemento incompleto dell'Echoverse. Molti degli abitanti creati da Jace non sono ancora persone pienamente formate, anche perché persino un mago mentale della sua potenza non può costruire nei dettagli un intero Multiverso. Tam è diversa: Jace le ha dato una personalità completa. Una volta arrivata a Strixhaven ha iniziato a stringere amicizie reali, sviluppare idee proprie e infine mettere in dubbio il progetto del suo creatore.
A tentare di fermare Jace troviamo anche i Lorwyn Five, nuovamente coinvolti insieme nella stessa storia. Chandra, Ajani e Garruk si schierano contro di lui, mentre Vraska cerca ancora di riportare il suo vecchio compagno indietro prima che superi definitivamente il limite. Il conflitto diventa anche molto personale, perché l'Echoverse nasce direttamente dai ricordi, dalle paure e dalle insicurezze di Jace.
Reality Fracture viene presentato anche come la conclusione dell'arco narrativo di Jace sviluppato negli ultimi anni. La storia ripercorrerà diversi momenti importanti del suo passato e li farà entrare nella nuova vicenda, intrecciandoli anche con il rapporto con Vraska.
Hexhaven è la versione distorta di Strixhaven
Buona parte della storia si svolge a Hexhaven, la risposta di Jace a Strixhaven. In fase di sviluppo il luogo era stato chiamato internamente Dark Strixhaven, ma la versione definitiva prende una direzione molto più precisa: Hexhaven è un'enorme torre alta 10.000 piedi, con il santuario di Jace collocato sulla sua sommità.
Anche la fisica del luogo segue regole particolari. La gravità cambia all'interno della torre e permette agli abitanti di camminare su pareti e soffitti. Le scuole riprendono alcuni concetti di Strixhaven, ma li rileggono attraverso la mentalità di Jace. I draghi fondatori lasciano inoltre spazio alle Sfingi, creature particolarmente legate alla storia personale del Planeswalker. Questa volta Wizards ha lavorato anche su Sfingi associate a colori insoliti per questo tipo di creatura. Le scuole riflettono direttamente la psiche di Jace, tanto nell'aspetto quanto nella loro filosofia.
Contrary, per esempio, è legata alle arti costruttive e utilizza marionette magiche controllate attraverso dei fili. Fatehold prende invece il concetto dello studio della storia e lo ribalta: invece di guardare agli errori commessi in passato, i suoi studenti cercano di prevedere il futuro attraverso divinazione e scrutamento.
Theorics porta ancora più avanti il tema della realtà spezzata. L'uso della magia può aprire tagli e portali verso il Great Beyond, lasciando vere e proprie fratture nella struttura di Hexhaven. Altre scuole intervengono invece sul corpo degli studenti, come nel caso della magia vegetale che può trasformare progressivamente una persona fino a renderla quasi interamente una pianta.
I personaggi di Magic incontreranno versioni alternative di loro stessi
Il concetto delle realtà alternative arriva direttamente sulle carte. Jace ha creato versioni differenti di alcuni dei suoi vecchi alleati: tra quelle mostrate ci sono una Chandra blu, un Garruk nero, una Liliana bianca e un Ajani rosso. La storia finirà quindi per mettere gli originali contro le loro controparti alternative.
Wizards ha costruito buona parte del set proprio intorno a questo principio. Ogni Play Booster contiene tre carte leggendarie appartenenti a questa particolare selezione e due mostrano sempre lo stesso personaggio in due versioni differenti. Aprendo una Chandra rossa, per esempio, sarà quindi possibile trovare insieme la sua controparte blu.
La scelta serve anche a rendere immediatamente comprensibile il tema del set. Una Chandra blu può sembrare semplicemente una carta insolita a chi non conosce il personaggio; trovarla accanto alla Chandra tradizionale rende invece evidente che si tratta di una realtà alternativa.
Il sistema non cambia però le regole fondamentali della color pie. Wizards ha citato esplicitamente Planar Chaos come esempio dal quale ha imparato cosa non fare: ogni versione rispetta il proprio nuovo colore, anche quando il personaggio o la creatura vengono spostati in una posizione insolita. Nel set compariranno, tra gli altri esempi, anche un Kraken verde e un'Idra bianca.
Le coppie hanno anche una funzione durante il draft. Le due versioni di un personaggio sono state progettate per entrare in mazzi differenti, costringendo quindi a scegliere la direzione da seguire invece di rendere automaticamente desiderabili entrambe.
Empower Jace porta i Planeswalker token anche alle comuni
La meccanica centrale di Reality Fracture nasce da un problema molto concreto. Una fazione come quella dei Phyrexiani permette di realizzare decine di creature differenti; qui il principale antagonista è invece un singolo personaggio. Il team doveva quindi trovare un modo per far sentire la presenza di Jace ovunque, comprese le carte comuni.
La risposta è Empower Jace, meccanica nata da una reinterpretazione di Amass. Quando viene utilizzata e il giocatore non controlla già il Planeswalker token previsto dalla meccanica, viene creato un Jace e gli vengono assegnati segnalini fedeltà pari al valore indicato. Se quel token esiste già, i nuovi segnalini vengono aggiunti al Jace presente sul campo.
Il token dispone già di due abilità. Con -1 permette di effettuare Surveil 1, mentre spendendo tre punti fedeltà consente di pescare una carta. Diverse altre carte possono inoltre dare nuove abilità ai Planeswalker controllati dal giocatore, aumentando gli utilizzi possibili dei punti accumulati.
La particolarità è la frequenza con cui la meccanica può comparire. Empower Jace arriva anche sulle comuni e Wizards ha confermato che i Planeswalker token entreranno spesso nelle partite Limited. Durante i primi playtest la meccanica è stata una delle più apprezzate, nonostante le perplessità iniziali sulla presenza di Planeswalker generati da carte comuni.
Empower Jace lavora esclusivamente con un Jace token. Un normale Jace sul campo non riceve quindi automaticamente i segnalini, mentre una copia token di un Jace può interagire con la meccanica. Per Reality Fracture il sistema rimarrà legato soltanto a questo personaggio, anche se Wizards non esclude di poter riutilizzare in futuro l'idea con altri Planeswalker.
Torna anche Prepared, ma avrà meno spazio
Reality Fracture recupera Prepared da Secrets of Strixhaven, riducendone però la presenza. Alle rarità comune e non comune ogni scuola avrà un solo incantesimo Prepared, mentre rare e mitiche permetteranno al team di muoversi con maggiore libertà.
Le carte meno rare sono state pensate soprattutto per sostenere gli archetipi Limited. Salendo di rarità arriveranno invece riferimenti a magie storiche di Magic trasportate in altri colori. Tra gli esempi mostrati c'è Bloodline Reclaimer, associato a una versione nera di Ancestral Recall. Il set conserva inoltre alcune carte dedicate allo spellslinging, pur senza spingere questo tema quanto Strixhaven.
Le Echo Pairs arrivano anche nelle versioni da collezione
Il sistema delle coppie non rimane confinato alla struttura dei booster. Reality Fracture avrà anche 30 Borderless Echo Pairs, con illustrazioni che possono essere affiancate per formare una sorta di panorama su due carte. Saranno disponibili sia foil sia non foil.
Un altro trattamento prende il nome di Shattered Mirror. L'illustrazione viene costruita intorno a frammenti e riflessi che mostrano insieme realtà e versione alternativa. Queste carte esisteranno in versione normale e foil, con un trattamento superiore chiamato Facet Foil che accentua ulteriormente l'effetto dei frammenti di vetro e degli specchi. Il tema della frattura entra anche nel foil.
Tra le carte più rare ci sarà anche una headliner serializzata illustrata da Mark Poole. La presentazione indica una tiratura di sole 500 copie per la versione serializzata, destinata ai Collector Booster.
Jace avrà inoltre delle carte con un trattamento visivo ispirato alle geometrie di M.C. Escher. Le illustrazioni giocano con ripetizioni, prospettive impossibili e versioni del Planeswalker racchiuse una dentro l'altra, continuando visivamente il tema della mente e della realtà alterata.
Ci sono anche terre panoramiche, nuove dual e Japan Showcase
Le terre base Tower sono costruite per essere affiancate verticalmente. Sono previste tre illustrazioni per ciascuno dei cinque tipi di terra base, per un totale di 15 differenti Tower Basic Lands. Potranno essere trovate nei prodotti del set e ogni Collector Booster ne conterrà una.
Tornano inoltre le dual land già anticipate visivamente in Strixhaven. Le illustrazioni utilizzano portali tra i due mondi: se nelle precedenti carte si osservava Reality Fracture partendo da Strixhaven, qui la prospettiva viene ribaltata. La serie copre le combinazioni di colori necessarie per la costruzione dei mazzi.
Non mancheranno le Japan Showcase, affidate ancora una volta ad artisti giapponesi chiamati a interpretare il tema della realtà alternativa. Le Japan Showcase saranno esclusive dei Collector Booster e potranno essere trovate in traditional foil o fracture foil.
Play Booster, Collector Booster e un solo Commander dedicato a Jace
La gamma comprende Play Booster, prodotti Prerelease e Collector Booster. Nei Play Booster saranno presenti tre delle leggende legate alle realtà alternative, con almeno una coppia garantita. Il sistema di confezionamento ha richiesto un lavoro specifico proprio per assicurare che due delle tre carte appartengano sempre alla stessa coppia.
Reality Fracture avrà inoltre un solo mazzo Commander dedicato a Jace. Dalla presentazione è visibile una struttura multicolore e il deck riprende direttamente il tema delle realtà alternative. Accanto al set arriveranno anche cinque nuovi Commander deck legati a Foundations, separati però da Reality Fracture e proposti con un MSRP indicato di circa 30 dollari.
Tre settimane dopo l'uscita principale sarà inoltre pubblicato un Secret Lair Bundle. La confezione raccoglie le 15 Tower Basic Lands più cinque terre aggiuntive, arrivando quindi a 20 terre speciali dentro il bundle. Sono previste anche una scatola per conservare le carte, due mitiche foil pescate da un gruppo di dieci possibili carte e alcuni booster.
Il Secret Lair Bundle sarà distribuito nei negozi locali, su Amazon e attraverso il sito Secret Lair, dove saranno disponibili anche pacchetti che lo associano ad altri Secret Lair.
Il calendario parte l'8 settembre con l'apertura dei preorder su MTG Arena. Il Prerelease è fissato per il 25 settembre, mentre su Arena il set arriverà il 29 settembre. L'uscita globale di Reality Fracture è prevista per il 2 ottobre e il Secret Lair Bundle seguirà il 23 ottobre.