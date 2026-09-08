Godzilla Minus Zero ha un trailer ufficiale in italiano, e fa paura

Plaion Pictures ha pubblicato il trailer ufficiale italiano di Godzilla Minus Zero, il nuovo capitolo della saga che reinterpreta il mostro gigante giapponese e che farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 12 novembre.
Ambientato dopo gli eventi dell'apprezzato e sorprendente Godzilla Minus One, il film riprende i personaggi di cui abbiamo fatto la conoscenza e che hanno cercato in tutti i modi di eliminare la minaccia rappresentata dalla gigantesca creatura simile a un dinosauro.
Evidentemente questi sforzi non sono stati sufficienti, e così Godzilla è riemerso dall'oceano per terrorizzare ancora una volta il mondo. Tuttavia gli uomini non si sono ancora arresi, e in Minus Zero proveranno a organizzare una nuova, ambiziosa operazione tesa a distruggere il mostro.
A quanto pare, a muovere le fila delle forze militari giapponesi ci penserà stavolta una brillante scienziata: quale sarà mai il suo piano? E a chi si riferiscono le ultime parole del trailer, quando dicono che "quello non è Godzilla"?
Un sequel molto atteso
Presentato con un primo teaser lo scorso aprile, Godzilla Minus Zero proverà a bissare il successo del primo capitolo della saga, che è stato capace di vincere un Oscar per gli effetti speciali nonostante un budget estremamente ridotto e un team di artisti limitato nel numero.
A giudicare dalle sequenze del nuovo trailer, la sensazione è che la produzione abbia fatto anche stavolta un lavoro straordinario, portando sul grande schermo una rappresentazione assolutamente convincente di Godzilla e delle drammatiche conseguenze dei suoi attacchi.