Godzilla Minus Zero ha un trailer ufficiale in italiano, e fa paura

Plaion Pictures ha pubblicato il trailer ufficiale italiano di Godzilla Minus Zero, il nuovo capitolo della saga che reinterpreta il mostro gigante giapponese e che farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 12 novembre.

Ambientato dopo gli eventi dell'apprezzato e sorprendente Godzilla Minus One, il film riprende i personaggi di cui abbiamo fatto la conoscenza e che hanno cercato in tutti i modi di eliminare la minaccia rappresentata dalla gigantesca creatura simile a un dinosauro.

Evidentemente questi sforzi non sono stati sufficienti, e così Godzilla è riemerso dall'oceano per terrorizzare ancora una volta il mondo. Tuttavia gli uomini non si sono ancora arresi, e in Minus Zero proveranno a organizzare una nuova, ambiziosa operazione tesa a distruggere il mostro.

A quanto pare, a muovere le fila delle forze militari giapponesi ci penserà stavolta una brillante scienziata: quale sarà mai il suo piano? E a chi si riferiscono le ultime parole del trailer, quando dicono che "quello non è Godzilla"?