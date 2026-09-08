Clair Obscur: Expedition 33 "A Painted Symphony" torna nel 2027

Dopo un tour di grande successo in Europa, il concerto "A Painted Symphony" incentrato su Clair Obscur: Expedition 33 tornerà nel 2027 con altre date e tappe in giro per il mondo, comprese anche le prime in Nord America.
I biglietti per il nuovo tour verranno messi in vendita dal 15 settembre e il programma prevede tappe in Europa, Regno Unito e USA in questo caso, espandendo così l'esperienza originale e la portata dell'evento, sebbene non siano ancora previsti appuntamenti al di fuori dei due continenti in questione.
Si tratta di concerti dal vivo basati sull'esecuzione della colonna sonora scritta da Lorien Testard per Clair Obscur: Expedition 33, peraltro vincitrice anche di diversi riconoscimenti tra tutti quelli vinti dal videogioco.
Niente Italia, almeno per ora
I concerti previsti per le date francesi e quelle in altre città europee saranno eseguiti dall'Orchestra Curieux insieme a Testard e alla cantante Alice Duport-Percier, mentre negli Stati Uniti sarà Daniel Sicard a dirigere la Wordless Music Orchestra.
Per quanto riguarda noi italiani, il problema è che pare non sia prevista una data dalle nostre parti in questo tour, in base a quanto emerso dal programma.
Queste sono le tappe annunciate per i prossimi concerti:
Francia:
- 28 gennaio: Amnéville - Galaxie
- 29 gennaio: Strasbourg - Zénith
- 9 febbraio: Lille - Zénith
- 10 febbraio: Clermont-Ferrand - Zénith
- 11 febbraio: Bordeaux - Arkéa Arena
- 3 marzo: Montpellier- Sud de France Arena
- 4 marzo: Marseille - Le Dôme
- 7 marzo: Lyon- LDLC Arena
- 22 marzo: Toulouse - Zénith
- 25 maggio: Rouen - Zénith
- 26 maggio: Nantes - Zénith
Europa e Regno Unito:
- 28 febbraio: London- The O2
- 23 marzo: Barcelona - Palau Sant Jordi
- 30 marzo: Brussels - ING Arena
- 31 marzo: Hamburg - Barclays Arena
- 1 aprile: Berlin - Uber Arena
- 27 aprile: Oslo - Unity Arena
- 28 aprile: Stockholm - Avicii Arena
- 3 maggio: Amsterdam - Ziggo Dome
- 4 maggio: Kraków - Tauron Arena
USA:
- 29 settembre: New York - Radio City Music Hall
- 30 settembre: New York - Radio City Music Hall
- 6 ottobre: Los Angeles - Greek Theatre
- 7 ottobre: Los Angeles - Greek Theatre
Qualche tempo fa, il director di Clair Obscur: Expedition 33 ha svelato che il gioco è un po' il successore di un grande JRPG per Xbox 360.