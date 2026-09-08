Clair Obscur: Expedition 33 "A Painted Symphony" torna nel 2027

Dopo un tour di grande successo in Europa, il concerto "A Painted Symphony" incentrato su Clair Obscur: Expedition 33 tornerà nel 2027 con altre date e tappe in giro per il mondo, comprese anche le prime in Nord America.

I biglietti per il nuovo tour verranno messi in vendita dal 15 settembre e il programma prevede tappe in Europa, Regno Unito e USA in questo caso, espandendo così l'esperienza originale e la portata dell'evento, sebbene non siano ancora previsti appuntamenti al di fuori dei due continenti in questione.

Si tratta di concerti dal vivo basati sull'esecuzione della colonna sonora scritta da Lorien Testard per Clair Obscur: Expedition 33, peraltro vincitrice anche di diversi riconoscimenti tra tutti quelli vinti dal videogioco.