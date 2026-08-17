Clair Obscur: Expedition 33 rischiava grosso ad essere presentato come RPG a turni, per un ex-PlayStation

L'incontro avvenne poco prima del lancio del gioco, effettuato nell'aprile del 2025, e Yoshida rimase particolarmente impressionato dalla qualità di quello che è poi diventato il Game of the Year per numerose testate specializzate.

Durante il Busan Indie Connect Festival 2026, che si è tenuto in Corea del Sud dal 14 al 16 agosto, Yoshida ha tenuto una sua conferenza in cui ha illustrato diversi retroscena interessanti in cui si è ritrovato coinvolto nei suoi anni di attività presso PlayStation, in particolare uno in cui ha incontrato gli sviluppatori di Clair Obscur: Expedition 33.

I retroscena di Shuhei Yoshida, ex-PlayStation giunto ad essere un elemento di vertice nella compagnia come capo dei Worldwide Studios, risultano sempre molto interessanti, e così è curioso recuperare anche quello che il vecchio executive di Sony ha voluto riferire al team Sandfall prima del lancio di Clair Obscur: Expedition 33 , sostenendo che il gioco avrebbe rischiato di venire trascurato se fosse stato presentato come RPG a turni standard.

Una paura condivisa da molti

"È incredibilmente ben fatto", disse Yoshida agli sviluppatori di Sandfall, "ma sarebbe meglio non chiamarlo un RPG a turni", consigliò l'ex-capo dei Sony Worldwide Studios all'epoca, "perché una definizione del genere potrebbe portare la gente a trascurarlo".

L'avviso di Yoshida in effetti veniva condiviso da molti in quel periodo, in particolare anche nell'ambito giapponese da cui provengono i titoli a cui Clair Obscur: Expedition 33 è particolarmente ispirato.

C'era una convinzione comune che il gioco di ruolo di stampo nipponico con scontri a turni non fosse più in grado di attirare l'attenzione, cosa che ha portato anche un editore esperto nel settore come Square Enix ad elaborare nuove strutture e meccaniche di gameplay per superare un'impostazione giudicata ormai arcaica.

Yoshida era rimasto molto colpito dal gioco, in particolare dalla sua "combinazione di meccaniche da JRPG a turni e azione in tempo reale che ricordano The Legend of Dragoon", ha riferito, ma temeva che il collegamento con questa tipologia di giochi avrebbe allontanato i giocatori.

In effetti, nonostante Sandfall non abbia mai fatto mistero delle ispirazioni alla base del suo gioco e dell'impostazione dei combattimenti, l'editore Kepler ha cercato di mischiare un po' le carte in tavola parlando di "battaglie reattive a base di turni", o strane definizioni del genere.

Tuttavia, alla fine la sfida di Sandfall è stata decisamente vinta: la rielaborazione effettuata sulla meccanica classica del JRPG è perfettamente riuscita e ha dimostrato come gli scontri a turni possano risultare ancora decisamente interessanti, forse cogliendo di sorpresa lo stesso Shuhei Yoshida.

Di recente, abbiamo visto che Clair Obscur: Expedition 33 potrebbe arrivare su Nintendo Switch 2 e rimaniamo in attesa di eventuali conferme.