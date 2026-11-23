Pronti per il 16 dicembre quando uscirà al cinema Avengers: Doomsday ? Se non sapete ancora dare una risposta, sarete felici di sapere che è stato pubblicato il trailer finale del film, anche in italiano, che alterna momenti in famiglia, dialoghi dal tono fortemente drammatico e immagini spettacolari, il tutto per farci capire contro cosa dovranno vedersela i nuovi e i vecchi Avengers .

Dottor Destino

Pare che il mondo abbia potuto vivere solo un breve periodo di pace dopo la sconfitta di Thanos in Avengers: Endgame, dato l'arrivo del Dottor Destino. Insomma, un ciclo dell'MCU si è chiuso e un altro si è aperto, con i film degli Avengers che continuano a rappresentare i punti di raccordo delle varie storie raccontate nei film dedicati ai singoli super eroi.

Gli equilibri familiari vengono terremotati e i vecchi eroi devono dare una spolverata ai loro costumi e unirsi per fermarlo. Ce la faranno? O questo sarà davvero l'ultimo Avengers? La risposta ce la potranno dare solo i grafici dei reparti commerciali di Disney.

Comunque, dopo una prima parte del trailer che racconta la quotidianeità messa a rischio dall'arrivo del nuovo super cattivo, la seconda metà si fa decisamente più spettacolare, con lo stesso che prende la scena. Il montaggio introduce poi alcuni volti familiari dell'universo Marvel, tra conoscenze vecchie e nuove, e battaglie piene di effetti speciali, per la gioia dei fan.

Verso la conclusione si susseguono alcune delle immagini più spettacolari, tra combattimenti, raggi energetici, fulmini e i vari super eroi, X-Men compresi, che si preparano alla battaglia decisiva. Il trailer termina mostrando il logo del film, seguito da alcune brevi inquadrature e dalla conferma dell'uscita cinematografica in prossimità del Natale.