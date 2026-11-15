Spider-Man: Brand New Day edizione estesa ha una data d'uscita, arriva prima di Avengers: Doomsday

Spider-Man: Brand New Day avrà una sua edizione estesa, in maniera simile a quanto Marvel ha fatto con Avengers: Endgame, e la data di uscita di questa nuova versione del film è infine trapelata: dovrebbe arrivare nei cinema il 4 dicembre, poco prima del lancio di Avengers: Doomsday.

Non si tratta ancora di una comunicazione ufficiale, ma il film rientra nel programma dei cinema AMC, con data di uscita fissata per il 4 dicembre: si tratta dunque dell'eventuale lancio sul mercato USA e non è detto che corrisponda a quello italiano ma dovrebbe essere molto vicino, considerando che solitamente c'è una variazione limitata tra uno a l'altro.

L'informazione è stata peraltro rimossa in breve tempo, cosa che in effetti potrebbe risultare come una conferma della correttezza della data, visto che potrebbe essere trapelata prima del tempo da un documento ufficiale.