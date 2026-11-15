Spider-Man: Brand New Day edizione estesa ha una data d'uscita, arriva prima di Avengers: Doomsday

Spider-Man: Brand New Day avrà una sua edizione estesa, in maniera simile a quanto Marvel ha fatto con Avengers: Endgame, e la data di uscita di questa nuova versione del film è infine trapelata: dovrebbe arrivare nei cinema il 4 dicembre, poco prima del lancio di Avengers: Doomsday.
Non si tratta ancora di una comunicazione ufficiale, ma il film rientra nel programma dei cinema AMC, con data di uscita fissata per il 4 dicembre: si tratta dunque dell'eventuale lancio sul mercato USA e non è detto che corrisponda a quello italiano ma dovrebbe essere molto vicino, considerando che solitamente c'è una variazione limitata tra uno a l'altro.
L'informazione è stata peraltro rimossa in breve tempo, cosa che in effetti potrebbe risultare come una conferma della correttezza della data, visto che potrebbe essere trapelata prima del tempo da un documento ufficiale.
Quattro scene inedite
Anche questa edizione estesa di Spider-Man: Brand New Day rientra nel programma di avvicinamento ad Avengers: Doomsday, proponendo il film in una versione più ampia con alcune scene inedite, che potrebbero fare da ponte per il nuovo film.
Non ci sono ancora informazioni ufficiali, ma le indiscrezioni parlano di quattro scene aggiuntive che dovrebbero ampliare la riedizione di Spider-Man: Brand New Day, compresa una con protagonista Claire Temple interpretata da Rosario Dawson, che era già trapelata nei giorni scorsi.
Claire Temple è un'infermiera già presente in Daredevil, che secondo le voci di corridoio avrebbe dovuto avere un piccolo ruolo all'interno di Brand New Day ma la cui parte non è stata poi inserita nella versione finale, ricomparendo però in questa edizione estesa.
Un'altra scena potrebbe invece riguarda lo scontro con La Mano, considerando che questo doveva essere molto più lungo e articolato, in base a quanto riferito dal coordinatore degli stunt, Peng Zhang. Anche questa potrebbe dunque essere ripristinata nella versione originale.