Mega Man: Dual Override svela un nuovo nemico, creato dagli utenti

Per stimolare il contatto con la community, Capcom aveva indetto il " Robot Master Design Contest ", ovvero un concorso che spingeva i giocatori a presentare un proprio design per un boss, che doveva avere delle caratteristiche peculiari, e da questa iniziativa è emerso Cleanser Man.

Sarà uno dei boss all'interno del nuovo capitolo della storica serie Capcom, ricoprendo dunque un ruolo molto importante nel gioco, considerando che gli scontri con i boss sono momenti fondamentali nella struttura dei Mega Man classici, a cui questo nuovo titolo dovrebbe ispirarsi.

Capcom aveva organizzato un'interessante iniziativa per scegliere il design di uno dei nemici di Mega Man: Dual Override rivolgendosi ai giocatori e dal contest in questione è emerso Cleanser Man , il nuovo personaggio presentato in queste ore.

L'uomo del pulito

A quanto pare, la scelta è ricaduta su questo per "il modo unico in cui il concept è stato costruito e per l'originalità nel design e nell'uso dei colori", secondo la motivazione data dalla compagnia.

Cleanser Man

Lo scorso settembre avevamo visto il trailer di Mega Man: Dual Overdrive con periodo di uscita e Proto Man in azione e in questo caso conosciamo dunque uno dei nemici con cui i due protagonisti avranno a che fare all'interno di questo nuovo capitolo.

Una delle caratteristiche peculiari di Mega Man: Dual Override è il fatto di avere due diversi protagonisti entrambi giocabili, ovvero il classico Mega Man e Proto Man, ognuno dotato di caratteristiche e abilità specifiche che comportano stili di gioco differenti.

Altra novità è rappresentata dalla presenza del sistema Override, che consente ai protagonisti di liberare, per un periodo di tempo limitato, un potere superiore al normale, salvo poi dover affrontare un periodo di calo delle performance, dunque un elemento da dosare con cura.

Per il resto, la meccanica del gameplay dovrebbe riprendere un po' quella classica dei capitoli in 2D, con l'aggiunta di nuovi personaggi e qualche elemento innovativo ad arricchire la struttura, in attesa di conoscere meglio questo nuovo titolo.