Xbox Series X|S si aggiornano: ecco come impostare le animazioni di avvio delle Xbox passate

Era stata già annunciata in precedenza e distribuita agli utenti insider, ma con il recente update di sistema è stata messa a disposizione di tutti i giocatori su Xbox Series X|S.

Microsoft ha pubblicato nelle ore scorse un nuovo aggiornamento per Xbox Series X|S che ha portato a tutti gli utenti le animazioni di avvio delle Xbox del passato , dando dunque la possibilità di personalizzare ulteriormente l'esperienza di utilizzo con un tocco tradizionale.

Da qui basta selezionare una delle possibili opzioni e la corrispondente animazione viene applicata all'avvio, dunque per vederla è necessario riavviare la console.

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L'opzione si trova andando nelle impostazioni e selezionando la sezione Sistema : qui è presente un tasto dedicato proprio all'avvio della console, che contiene ora diverse opzioni riferite alle console delle generazioni precedenti.

Rievocazione nostalgica ma anche annunci sul futuro

Da notare anche la doppia versione di quella tratta da Xbox 360, essendo presente anche l'animazione inserita con il rilancio generale dell'interfaccia avvenuto verso il 2010, quella particolare adottata solo da Xbox One X e la più recente, "Siamo Xbox", che utilizza il nuovo logo tornato alla colorazione verde.

Tra queste, indubbiamente la più nostalgica è quella della prima Xbox, l'Originale, che fa tornare sugli schermi moderni la misteriosa e affascinante animazione fantascientifica con il plasma verde e lo squarcio a forma di X che segnò l'avvio dell'avventura di Xbox nel mercato videoludico.

Tra le altre iniziative per il 25° anniversario, nella giornata di ieri è stata pubblicata una sorta di rivista online sulla storia della divisione, dalla quale sono emerse anche varie informazioni su Xbox Helix, la console di nuova generazione che a quanto pare si basa su giochi console e PC, neural rendering e controllo ai giocatori, e inoltre potrebbe avere un prezzo accessibile proprio grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie.