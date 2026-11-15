Buon compleanno, Xbox!

Con la prima Xbox, Microsoft ha stabilito la sua volontà di fare il proprio ingresso nei salotti di tutto il mondo e di sfidare Playstation 2 e Gamecube (e un agonizzante Dreamcast) per il loro dominio, offrendo agli appassionati un'alternativa che avrebbe poi finito per tracciare un solco tutto suo nel panorama videoludico. Ripercorriamo allora insieme le tappe di questa entrata in scena epocale, che da scommessa apparentemente suicida si è invece trasformata in una presenza stabile nella storia moderna dell'intrattenimento.

Quel giorno di 25 anni fa la scena internazionale ha infatti registrato l'entrata sul palco di un nuovo attore che aveva l'ardire di sedersi allo stesso tavolo di marchi leggendari e che avrebbe preteso la sua fetta di attenzione da parte di un pubblico che si stava ormai sollazzando con la sesta generazione di console.

Sul finire del millennio scorso, per molto tempo il mercato delle console domestiche è stato in mano ai colossi giapponesi, lo sappiamo tutti. Tra gli anni '80 e '90, Nintendo, SEGA e Sony costituivano quella triade che si spartiva l'utenza a suon di piattaforme che promettevano meraviglie a ogni loro evoluzione, e niente sembrava poter mutare questo scenario. Almeno fino al 15 novembre 2001.

Ciononostante, la macchina abbandona lo storico sistema operativo della casa di Redmond. Quella che segue è una vera battaglia aziendale fatta di porte sbattute, riunioni tesissime e feroci opposizioni interne, che culmina nel celebre e burrascoso faccia a faccia in cui Bill Gates e Steve Ballmer non le mandano di certo a dire al team responsabile del progetto. Eppure, la tenacia di quei giovani ribelli riesce a ribaltare la situazione, convincendo il fondatore di Microsoft a supportare la causa e a dare il via libera ufficiale a alla prima Xbox.

La prima PlayStation di Sony su tutte sta monopolizzando l'attenzione del pubblico e del mondo dello sviluppo, ed è così che un piccolo team interno a Microsoft composto da menti brillanti come Seamus Blackley, Kevin Bachus, Ted Hase e Otto Berkes, inizia a elaborare un piano segreto per convincere la dirigenza che non si può restare a guardare mentre il mercato del divertimento elettronico si sposta altrove.

A completare questo quadro avveniristico c'è persino un disco rigido interno da 8 gigabyte; una scelta pionieristica che permette persino di memorizzare la propria musica preferita da riprodurre durante le partite . E per quanto gigantesco e sproporzionato rispetto agli standard nipponici, nemmeno il bizzarro controller riesce a frenare l'entusiasmo dei videogiocatori, e questo grazie alla sua ergonomia insospettabilmente solida.

Sotto quella scocca ingombrante batte infatti un cuore tecnologico derivato direttamente dal mondo dei computer , guidato da un processore Intel Pentium III personalizzato a 733 megahertz e affiancato da 64 megabyte di memoria RAM di tipo DDR, uno standard lussuoso per i primi anni 2000. Ma il vero fiore all'occhiello della macchina è rappresentato dal chip grafico sviluppato in collaborazione con Nvidia, un gioiello capace di gestire effetti visivi, illuminazioni dinamiche e geometrie 3D con una qualità per il tempo impressionante.

Quello che in pochi sanno o ricordano, tuttavia, è che Microsoft sceglie consapevolmente di vendere ogni singola unità sottocosto , perdendo decine di dollari per ogni console piazzata sul mercato pur di guadagnare terreno e costruire quella base di utenti indispensabile per il futuro. Una strategia che confida in altre fonti per l'ingresso degli introiti, tra cui le royalties sui giochi, ma soprattutto gli abbonamenti.

Tuttavia, sul suolo nordamericano ed europeo la creatura di Microsoft riesce a conquistare una solida seconda posizione globale , superando sia il Nintendo GameCube sia lo sfortunato Dreamcast, pur rimanendo lontana dai numeri stratosferici registrati dall'onnipresente PlayStation 2.

Il percorso commerciale della prima Xbox è però irto di ostacoli, contraddistinto da un trionfo strepitoso negli Stati Uniti e da una resistenza quasi insormontabile nei mercati esteri, a cominciare da quello giapponese dove la macchina viene letteralmente ignorata dal pubblico locale. Nonostante il clamoroso lancio americano del 15 novembre 2001, celebrato con file oceaniche e la presenza dello stesso Bill Gates impegnato a consegnare il primo esemplare in un Toys "R" Us di Times Square, la console fa fatica a imporsi nel Paese del Sol Levante , a causa di dimensioni fisiche ritenute improponibili per le case nipponiche e di una line-up iniziale inadatta a quei gusti.

Grazie alla presenza di una porta Ethernet integrata nella console, milioni di utenti possono così iniziare a sfidarsi a distanza utilizzando cuffie e microfono per comunicare in tempo reale, organizzare elenchi di amici, sbloccare contenuti aggiuntivi e partecipare a tornei senza alcuna faticosa configurazione. Un ecosistema che si rivela un trionfo tecnologico inatteso, e che trasforma radicalmente il modo di vivere il videogioco , facendolo evolvere da passatempo solitario o confinato alle sfide locali sul divano a fenomeno globale permanente.

Abbiamo parlato di abbonamenti perché la componentistica hardware ha sì sbalordito gli addetti ai lavori ma è l'introduzione di un servizio infrastrutturale a ridefinire per sempre il concetto stesso di fruizione videoludica , gettando le basi per la moderna industria del gioco in rete.

Stiamo parlando di Halo: Combat Evolved , un nome che accompagna il lancio della macchina nei negozi , che ridefinisce gli standard qualitativi del genere grazie a un sistema di controllo a dir poco perfetto e a un'intelligenza artificiale strabiliante, e che finisce per rappresentare un autentico totem attorno a cui costruire l'intera identità del marchio.

Si sa, nessuna console può però sperare di sopravvivere nello spietato mondo dell'intrattenimento senza una line-up di giochi capace di giustificarne l'acquisto, e sotto questo punto di vista la prima Xbox sa giocarsi le sue carte migliori grazie a mosse strategiche rivelatesi poi provvidenziali . Tra queste, la trovata più azzeccata è senz'altro l'acquisizione nel 2000 di Bungie , team indipendente che sta lavorando a un titolo strategico destinato a trasformarsi, nelle mani sapienti di Microsoft, nello sparatutto in prima persona definitivo per console.

Un lungo viaggio

La prima Xbox si è congedata dal mercato globale con un totale complessivo di circa 24 milioni di unità vendute; un traguardo che, sebbene numericamente inferiore al titanico successo commerciale di Playstation 2, ha rappresentato un primo, solido mattone su cui edificare un percorso lungo 25 anni.

Nel bene e nel male, il design della prima Xbox era indimenticabile

Ad ogni modo, quella scatola nera, imponente e coraggiosa, ha avuto quantomeno il merito di dimostrare che il videogioco non era affare esclusivo del Sol Levante, portando con sé idee nuove e tracciando la rotta di un marchio che, nonostante qualche inciampo (qualcuno ha detto "Xbox One"?), ha saputo ritagliarsi una posizione di tutto rispetto sul palcoscenico videoludico.

Attraverso la proposta del disco rigido interno e con l'avvento di Xbox Live, l'intero settore è riuscito a evolversi rapidamente verso nuovi standard tecnologici e online anche e soprattutto grazie all'audacia della prima Xbox, dunque. Voi l'avevate nel vostro salotto? Che ricordo ne avete? Raccontateci tutto nei commenti.