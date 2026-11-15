Paura per il team di Clockwork Revolution: colpi d'arma da fuoco raggiungono lo studio Xbox, nessun ferito

Stando alle ricostruzioni emerse nelle ore successive, alcuni dei colpi avrebbero raggiunto il piano inferiore dell'edificio che ospita gli uffici di inXile Entertainment. Per il momento, tuttavia, gli investigatori non hanno chiarito se lo studio fosse effettivamente il bersaglio dell'azione oppure se sia stato coinvolto in modo del tutto accidentale.

Secondo quanto riportato dalle autorità locali e da diverse testate statunitensi, l'episodio si è verificato nel primo pomeriggio dell'11 novembre, quando la polizia è intervenuta in seguito alla segnalazione di una presunta sparatoria effettuata da un veicolo in movimento . Sul posto sarebbero stati rinvenuti diversi bossoli e alcuni proiettili avrebbero colpito almeno uno degli edifici presenti nel complesso.

Momenti di tensione per inXile Entertainment , studio di sviluppo di Xbox specializzato nei giochi di ruolo e attualmente al lavoro sull'esclusiva Xbox Clockwork Revolution. Nei giorni scorsi alcuni colpi d'arma da fuoco hanno raggiunto il complesso di uffici di Tustin , in California, che ospita anche lo studio di proprietà di Microsoft, fortunatamente senza causare feriti .

Arrestato un sospettato, mentre inXile conferma che non ci sono feriti

Le autorità hanno confermato di aver arrestato un sospettato due giorni dopo l'accaduto, ma le indagini sono ancora in corso e il movente non è stato reso noto.

"Gli agenti sono intervenuti in risposta a una segnalazione di una sparatoria da un veicolo in movimento", ha spiegato il sergente Christopher Peterson del Dipartimento di Polizia di Tustin. "Nessuno è rimasto ferito. La scena è stata analizzata e successivamente è stato preso in custodia un sospettato. L'indagine è ancora in corso per chiarire dove e perché sia avvenuto il fatto."

Anche inXile Entertainment ha diffuso una breve dichiarazione alla redazione di Kotaku, confermando che nessun membro del team ha subito conseguenze.

"Siamo sollevati dal fatto che nessuno sia rimasto ferito nei nostri uffici di inXile. La nostra priorità è supportare il team e stiamo collaborando strettamente con le forze dell'ordine durante le indagini."

Fondata da Brian Fargo e acquisita da Microsoft nel 2018, inXile Entertainment è specializzata nei giochi di ruolo e famosa soprattutto per la serie Wasteland. Attualmente lo studio è impegnato nello sviluppo di Clockwork Revolution, ambizioso action GDR in prima persona dall'ambientazione steampunk e una delle principali esclusive Xbox attese per il 2027.