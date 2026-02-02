Il mondo di Clockwork Revolution reagisce alle nostre scelte "in modi che non si vedono in molti altri giochi"

Precisamente, si è parlato delle scelte dei giocatori e del tipo di impatto che avranno sull'avventura.

Clockwork Revolution è il gioco di ruolo in stile steampunk di inXile, in sviluppo sotto Microsoft da alcuni anni. Di rado abbiamo la possibilità di scoprire qualcosa di nuovo sul videogioco, ma ora una intervista di Game Informer ha fatto luce su alcuni dettagli.

Cosa ha detto inXile su Clockwork Revolution

Chad Moore, il game director di Clockwork Revolution, ha parlato con Game Informer e ha spiegato che il team è "molto focalizzato sull'assicurarsi che il gioco risponda alle scelte dei giocatori in modo naturale. Vogliamo che ogni scelta porti a momenti che siano personali, sorprendenti e coerenti con la storia a cui stanno dando forma".

Ricordiamo che il fulcro di Clockwork Revolution è il viaggio nel tempo: di norma è esclusivo della classe dominante, fino a quando il protagonista - Morgan Vanette - vi ha accesso e può ridare forma alla città come preferisce. Secondo Moore, questi cambiamenti temporali devono sembrare "intuitivi, immersivi e propri in modo unico".

"La cosa più importante per noi è la profondità della reattività visiva. Quando torni indietro nel tempo in Clockwork Revolution e cambi qualcosa, non stai semplicemente aprendo un nuovo ramo; stai tornando a un presente che è stato fisicamente rimodellato attorno a quelle scelte. Avalon [ndr, la città che fa da ambientazione] è stata realizzata a mano per riflettere questi cambiamenti in modi che risultino sorprendenti e meritati. Reagisce a ciò che hai fatto in modi che semplicemente non si vedono in molti altri giochi", ha dichiarato Moore.

Ricordiamo infine che Clockwork Revolution non ha ancora una data di uscita, ma in base a quanto indicato da un ex-scrittore del gioco, potrebbe arrivare quest'anno. Speriamo di poterne scoprire di più nei prossimi mesi. Ecco infine il gameplay di Clockwork Revolution.