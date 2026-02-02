Starfield sarebbe considerato un capolavoro se a svilupparlo fosse stato un altro team

Il motivo però non starebbe nella reale qualità del videogioco, ma nel fatto che sulla confezione vi è scritto "Bethesda Game Studios": l'avesse realizzato un altro team, l'opinione sarebbe migliore . A pensarlo è Bruce Nesmith, ex-Bethesda e lead designer di Skyrim.

Starfield è un buon gioco, forse anche ottimo, ma non è proprio quel capolavoro che alcuni si aspettavano . Si può essere d'accordo oppure no, ma non si può negare che in media l'impressione a livello mondiale sia questa.

Cosa ha detto l'ex-Bethesda su Starfield

Parlando con Press Box PR, il veterano di Bethesda ha parlato del fatto che il suo ex-team soffre del peso delle aspettative e ritiene, come detto, che uno dei motivi per cui Starfield non è stato incensato da critica e pubblico sia legato al fatto che le aspettative fossero altissime.

"Bethesda si trova nella posizione scomoda di avere aspettative così alte da non poter essere soddisfatte", afferma Nesmith. "Gestire le aspettative è la cosa numero uno che un buon reparto marketing deve fare... Supponiamo che un nuovo studio avesse pubblicato Starfield. Sospetto che se ne parlerebbe come della seconda venuta di Cristo. Ma poiché è stato pubblicato da Bethesda, le aspettative erano così alte da farlo percepire in modo diverso. Starfield è un buon gioco. È un ottimo gioco. Semplicemente non è il gioco che la gente si aspettava che fosse."

Ricordiamo che Nesmith ha lasciato la compagnia circa a metà dello sviluppo di Starfield e quindi vive il gioco nello stesso modo in cui lo possono vivere i giocatori. Spiega anche: "Ho giocato fino a quell'amaro finale e ho dei pensieri a riguardo, ho delle preoccupazioni, ma ho giocato fino al finale e quindi è una vittoria per Bethesda".

Sebbene non sia del tutto convinto dall'opera, ritiene che un seguito sarebbe in grado di raggiungere una notevole qualità, visto che il team potrebbe migliorare ciò che ha fatto nel primo capitolo (per il quale invece ha dovuto creare dal nulla tanti sistemi).

Ricordiamo infine che un director di Bethesda ha anche ammesso che creare Starfield è stata una "idea assolutamente folle".