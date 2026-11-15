DokeV è ancora vivo: novità in arrivo per l'action adventure dagli autori di Crimson Desert

Di preciso non è chiaro quando e in quali modalità arriverà questo aggiornamento, ma il pensiero va inevitabilmente ai The Game Awards 2026 del 10 dicembre , una vetrina già utilizzata in passato da Pearl Abyss per mostrare DokeV e che potrebbe rivelarsi perfetta per rilanciare il progetto dopo anni di silenzio radio.

Le informazioni arrivano dall'ultimo rapporto trimestrale di Pearl Abyss, nel quale la società ha delineato la roadmap che accompagnerà il gioco verso il debutto sul mercato. L'azienda ha infatti annunciato l'intenzione di condividere un aggiornamento sullo stato dei lavori entro la fine del 2026 , con una divulgazione progressiva di nuovi dettagli in base ai traguardi raggiunti durante lo sviluppo.

Dopo anni di silenzio quasi assoluto, Pearl Abyss è tornata a parlare di DokeV . Lo studio coreano ha confermato che l'ambizioso open world annunciato nel 2021 è ancora in sviluppo e che il lancio è attualmente previsto per la seconda metà del 2028 . Prima di allora, però, i giocatori potranno assistere a una nuova presentazione del progetto già entro la fine dell'anno.

Una demo nel 2027 e lancio l'anno successivo

Pearl Abyss ha spiegato di aver iniziato a destinare un numero crescente di sviluppatori a DokeV dopo il completamento dell'Enhanced Edition e dei contenuti aggiuntivi di Crimson Desert. Secondo la società, il progetto starebbe beneficiando sia dell'esperienza accumulata durante la realizzazione dell'action GDR sia del BlackSpace Engine, il motore grafico proprietario ormai completamente consolidato.

Lo studio afferma inoltre di aver registrato una concreta accelerazione nello sviluppo grazie alle tecnologie e alle competenze maturate durante la produzione di Crimson Desert. Nello stesso documento, la società ha ribadito anche il proprio utilizzo di strumenti basati sull'intelligenza artificiale, impiegati principalmente per la validazione dei concept e l'ottimizzazione delle pipeline produttive.

Pearl Abyss ha inoltre confermato di essere già al lavoro sui piani marketing che accompagneranno il gioco verso il lancio. Nel documento la compagnia menziona delle "demo giocabili", che dovrebbero debuttare nella seconda metà del 2027, segnando l'inizio di una campagna promozionale su larga scala che permetterà finalmente al pubblico di vedere più da vicino il progetto in vista dell'uscita prevista l'anno successivo.

Annunciato ufficialmente nel 2021, DokeV è un action adventure open world sviluppato da Pearl Abyss e ambientato in un mondo colorato popolato dai Dokebi, creature ispirate al folklore coreano che i giocatori potranno raccogliere e utilizzare durante l'avventura. Fin dalla sua presentazione il titolo ha attirato l'attenzione per il suo stile visivo vivace, la grande enfasi sull'esplorazione e alcune meccaniche che hanno spinto parte del pubblico a paragonarlo, almeno superficialmente, a Pokémon. In realtà Pearl Abyss ha sempre descritto DokeV come un'esperienza molto più orientata all'azione, all'esplorazione e alla libertà offerta da un vasto mondo aperto.