Trapela online la tracklist completa della colonna sonora ufficiale di GTA 6

Rockstar Games continua a non trovare pace sul fronte delle fughe di notizie. Dopo settimane segnate da una scia senza precedenti di indiscrezioni pubblicate in rete, a pochissimi giorni dal debutto fissato per il 19 novembre 2026, traguardo che chiude un'attesa durata ben 13 anni, è emersa online l'intera tracklist di Grand Theft Auto VI: The Album, l'album discografico ufficiale dedicato alla colonna sonora del gioco.
All'origine di questo nuovo leak c'è un video condiviso sui social media, girato all'interno di una catena di negozi. La clip principale, rimasta visibile online per diverse ore, mostra nel dettaglio fronte, retro e coste del doppio LP in vinile dell'album, la cui uscita nei negozi è programmata proprio per il 19 novembre 2026 al prezzo di 50 dollari.
Sebbene il gioco vero e proprio includa con ogni probabilità molti altri brani al suo interno, questa fuga di notizie consente di conoscere in anticipo tutte le tracce e gli artisti selezionati per la pubblicazione discografica ufficiale: un elenco che la testata Rolling Stone ha già verificato e confermato tramite le proprie fonti.
Grand Theft Auto VI: The Album, la tracklist completa lato per lato
Di seguito l'elenco completo di tutti i brani e degli artisti inclusi nei quattro lati del doppio vinile ufficiale.
Side A
- Starting from Zero - Justice (feat. Michael McDonald)
- That's It - Yung Lean (feat. Future & Metro Boomin)
- Ahh Yea - Playboi Carti
- Rhyno - Travis Scott
- Sexy Magic - CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred Again.. & Étienne de Crécy
- Flower in a Hurricane - Justice (feat. Tame Impala, SZA & King Gizzard & The Lizard Wizard)
- Go Easy - Dua Lipa
- Last Thing You Need - Morgan Wallen
Side B
- X - Jhayco
- Suzuki - Fuerza Regida
- Macacoa 2000 - Rauw Alejandro
- Dance With Me - Boogie Wit Da Hoodie (feat. Elkan)
- Bigger - Burna Boy
- Count Up - Gunna
- Let's Rock - Kodak Black & Don Toliver
- Wakin Up Flex - Young Thug
- IKYFL - Tee Grizzly
- TF? - Don Toliver
Side C
- Don't Chart - Cardi B
- GMA - JT
- Power Trip - Jennie
- Blood in Your Eyes - Tove Lo
- Fast Emotion - Zara Larsson
- Sweet Like Candy - Camila Cabello
- Only One - Fcukers
- Sanduneguea - Arca
- TRDWFE - Rina Sawayama
Side D
- All Again - Rose Gray
- Crazy for You - Lana Del Rey
- Largate - Kali Uchis & Helado Negro
- No Me Busques - Omar Apollo
- Bright Lights, Big City - Keith Richards
- Stone Cold Krazy Luuv - Jesse Johnson & DāM-FunK
- Overtown Lights - Stanley Clarke, Yussef Dayes & Robert Glasper
Ricordiamo infine che Xbox e l'editore di GTA 6 stringono un nuovo contratto decennale: i dettagli più interessanti.