Trapela online la tracklist completa della colonna sonora ufficiale di GTA 6

Rockstar Games continua a non trovare pace sul fronte delle fughe di notizie. Dopo settimane segnate da una scia senza precedenti di indiscrezioni pubblicate in rete, a pochissimi giorni dal debutto fissato per il 19 novembre 2026, traguardo che chiude un'attesa durata ben 13 anni, è emersa online l'intera tracklist di Grand Theft Auto VI: The Album, l'album discografico ufficiale dedicato alla colonna sonora del gioco.

All'origine di questo nuovo leak c'è un video condiviso sui social media, girato all'interno di una catena di negozi. La clip principale, rimasta visibile online per diverse ore, mostra nel dettaglio fronte, retro e coste del doppio LP in vinile dell'album, la cui uscita nei negozi è programmata proprio per il 19 novembre 2026 al prezzo di 50 dollari.

Sebbene il gioco vero e proprio includa con ogni probabilità molti altri brani al suo interno, questa fuga di notizie consente di conoscere in anticipo tutte le tracce e gli artisti selezionati per la pubblicazione discografica ufficiale: un elenco che la testata Rolling Stone ha già verificato e confermato tramite le proprie fonti.