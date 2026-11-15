Zelda: Ocarina of Time su Switch 2 svela quanto morite, quante ore giocate e non solo: siete nella media?

Chi si è già immerso nel nuovo remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time su Switch 2 potrebbe aver già dato un'occhiata a Zelda Notes, l'apposita sezione integrata nell'app Nintendo Switch ricca di funzionalità dedicate all'avventura. Oltre a tracciare i dati personalizzati legati al tempo di gioco e alle attività svolte dal momento del lancio, lo strumento raccoglie infatti anche le statistiche globali, consentendo a ciascun utente di confrontare i propri progressi con quelli del resto della community mondiale.
Combattimenti e Game Over: ReDead e Dark Link i più temibili
Analizzando i dati complessivi emersi finora, saltano subito all'occhio diverse curiosità su come i giocatori stanno affrontando le insidie di Hyrule:
- Nemici più sconfitti: Gli Skulltula guidano la classifica delle tipologie di nemici eliminate più di frequente.
- Media dei Game Over: La maggior parte degli utenti ha accumulato soltanto tra 1 e 10 sconfitte.
- Causa principale di Game Over: A mietere più vittime in assoluto sono i temibili ReDead e Gibdo.
- Miniboss più letale: Sul fronte dei miniboss, il primato per il maggior numero di Game Over inflitti spetta a Dark Link.
- Principale fonte di danni: Le trappole rappresentano la prima causa di danni subiti dai giocatori, seguite a brevissima distanza proprio da ReDead e Gibdo.
Oggetti più usati, sfide e tempo medio di completamento
Le rilevazioni di Zelda Notes offrono inoltre uno spaccato dettagliato sull'equipaggiamento preferito dai fan, sulle loro abitudini esplorative e sulla durata media della partita:
- Oggetti consumabili: I Semi Deku risultano i più utilizzati in assoluto, seguiti da frecce e bombe.
- Oggetti speciali: Il Rampino conquista il primo posto tra gli strumenti speciali più impiegati, precedendo fionda, boomerang e arco.
- Poteri magici: Lenses of Truth si piazza al primo posto tra le magie più utilizzate, seguita dal Din's Fire.
- Taglio dell'erba contro vasi distrutti: Curioso il divario nelle attività ambientali: la maggior parte dei giocatori ha tagliato l'erba oltre 1.000 volte, mentre si è limitata a distruggere vasi soltanto tra 1 e 100 volte.
- Hall of Fallen Foes: Nella Hall of Fallen Foes, la maggior parte degli utenti ha disputato complessivamente tra 1 e 10 battaglie.
- Tempo di completamento: La durata più comune per portare a termine l'avventura si attesta nella fascia compresa tra le 20 e le 30 ore.
Trattandosi di un titolo disponibile sul mercato da poco più di una settimana, questi numeri sono inevitabilmente destinati a cambiare con il passare del tempo e l'arrivo di nuovi giocatori. Restano comunque una fotografia affascinante dell'approccio adottato dai primi avventurieri tornati a Hyrule: e le vostre statistiche personali come si piazzano rispetto alla media globale?
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