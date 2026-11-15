Zelda: Ocarina of Time su Switch 2 svela quanto morite, quante ore giocate e non solo: siete nella media?

Chi si è già immerso nel nuovo remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time su Switch 2 potrebbe aver già dato un'occhiata a Zelda Notes , l'apposita sezione integrata nell'app Nintendo Switch ricca di funzionalità dedicate all'avventura. Oltre a tracciare i dati personalizzati legati al tempo di gioco e alle attività svolte dal momento del lancio, lo strumento raccoglie infatti anche le statistiche globali, consentendo a ciascun utente di confrontare i propri progressi con quelli del resto della community mondiale.

Analizzando i dati complessivi emersi finora , saltano subito all'occhio diverse curiosità su come i giocatori stanno affrontando le insidie di Hyrule:

Oggetti più usati, sfide e tempo medio di completamento

Le rilevazioni di Zelda Notes offrono inoltre uno spaccato dettagliato sull'equipaggiamento preferito dai fan, sulle loro abitudini esplorative e sulla durata media della partita:

Oggetti consumabili : I Semi Deku risultano i più utilizzati in assoluto, seguiti da frecce e bombe.

: I Semi Deku risultano i più utilizzati in assoluto, seguiti da frecce e bombe. Oggetti speciali : Il Rampino conquista il primo posto tra gli strumenti speciali più impiegati, precedendo fionda, boomerang e arco.

: Il Rampino conquista il primo posto tra gli strumenti speciali più impiegati, precedendo fionda, boomerang e arco. Poteri magici : Lenses of Truth si piazza al primo posto tra le magie più utilizzate, seguita dal Din's Fire.

: Lenses of Truth si piazza al primo posto tra le magie più utilizzate, seguita dal Din's Fire. Taglio dell'erba contro vasi distrutti : Curioso il divario nelle attività ambientali: la maggior parte dei giocatori ha tagliato l'erba oltre 1.000 volte, mentre si è limitata a distruggere vasi soltanto tra 1 e 100 volte.

: Curioso il divario nelle attività ambientali: la maggior parte dei giocatori ha tagliato l'erba oltre 1.000 volte, mentre si è limitata a distruggere vasi soltanto tra 1 e 100 volte. Hall of Fallen Foes : Nella Hall of Fallen Foes, la maggior parte degli utenti ha disputato complessivamente tra 1 e 10 battaglie.

: Nella Hall of Fallen Foes, la maggior parte degli utenti ha disputato complessivamente tra 1 e 10 battaglie. Tempo di completamento: La durata più comune per portare a termine l'avventura si attesta nella fascia compresa tra le 20 e le 30 ore.

Trattandosi di un titolo disponibile sul mercato da poco più di una settimana, questi numeri sono inevitabilmente destinati a cambiare con il passare del tempo e l'arrivo di nuovi giocatori. Restano comunque una fotografia affascinante dell'approccio adottato dai primi avventurieri tornati a Hyrule: e le vostre statistiche personali come si piazzano rispetto alla media globale?

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