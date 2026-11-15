GTA 6 è come le Olimpiadi: l'intera economia dell'intrattenimento cambierà con la sua uscita

Dopo anni di sviluppo, diversi rinvii e quello che si preannuncia come uno dei budget produttivi più imponenti nella storia dell'intrattenimento, Grand Theft Auto 6 si prepara finalmente a debuttare il prossimo 19 novembre. Secondo diversi osservatori del settore, l'opera di Rockstar Games è destinata letteralmente a "oscurare il sole": la sua ombra è talmente vasta da aver spinto numerose aziende videoludiche a posticipare o anticipare le proprie uscite pur di restare fuori dal raggio d'azione del lancio.

Persino il mondo del cinema guarda con apprensione a quella data. Francis Lawrence, regista del nuovo film della saga di Hunger Games intitolato L'alba sulla mietitura, nelle sale appena un giorno dopo GTA 6, ha scherzosamente auspicato che il pubblico riesca a trovare il tempo sia per giocare che per andare al cinema. In breve, il titolo viene percepito come un vero e proprio buco nero capace di assorbire tempo, attenzione e risorse economiche dall'intero ecosistema dell'intrattenimento e persino dai luoghi di lavoro, mentre milioni di giocatori si immergeranno in un'avventura attesa da un decennio.

Per inquadrare la reale portata di questo fenomeno, la testata GameSpot ha interpellato Bart Spiegel, analista della multinazionale di consulenza e ricerca PricewaterhouseCoopers (PwC). Secondo l'esperto, GTA 6 è "qualcosa di molto più grande di un tradizionale lancio dell'intrattenimento", paragonabile piuttosto a un evento globale come le Olimpiadi: un "raro momento culturale" capace di catalizzare un'attenzione straordinaria e generare un indotto economico ben oltre i confini del videogioco.