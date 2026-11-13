Zelda: A Link Between Worlds spunta su Nintendo Switch Online sul sito ufficiale, ma potrebbe essere un errore

Eppure, un dettaglio emerso sul sito ufficiale di Nintendo ha improvvisamente riacceso le speranze della community, alimentando le voci su un possibile arrivo della libreria Nintendo 3DS all'interno del servizio in abbonamento.

Gli appassionati di The Legend of Zelda possono contare oggi su un catalogo particolarmente ricco sulle console Nintendo. Chi possiede una Switch 2 ha infatti accesso praticamente a tutti i capitoli principali della saga, con le sole eccezioni di Four Swords Adventures, Twilight Princess, Phantom Hourglass, Spirit Tracks, A Link Between Worlds e di Tri Force Heroes. Se per Four Swords Adventures e Twilight Princess l'approdo resta plausibile grazie all'applicazione GameCube di Nintendo Switch Online, i capitoli nati sulle console portatili a doppio schermo sono generalmente considerati molto più difficili da riproporre.

Al momento non esiste alcuna applicazione dedicata al Nintendo 3DS su Switch o Switch 2. Dal punto di vista tecnico, però, A Link Between Worlds risulterebbe decisamente più semplice da adattare rispetto alla duologia per DS (Phantom Hourglass e Spirit Tracks), poiché il secondo schermo della console portatile viene utilizzato sostanzialmente come semplice schermata dei menu.

Navigando nella sezione Zelda Game History del portale ufficiale Nintendo, diversi utenti hanno notato un'anomalia interessante. Cliccando sulla scheda di ciascun videogioco si apre una breve descrizione accompagnata, per i titoli inclusi nel catalogo digitale, da un apposito contrassegno che ne attesta la disponibilità su Nintendo Switch Online. Il bollino compare regolarmente accanto al capostipite per NES, a Ocarina of Time e a The Wind Waker, ma sorprendentemente figura anche nella scheda di The Legend of Zelda: A Link Between Worlds per 3DS .

Perché potrebbe trattarsi soltanto di un refuso con Oracle of Ages

Nonostante il comprensibile entusiasmo dei fan, ci sono almeno due elementi concreti che invitano alla massima prudenza e fanno propendere per un banale errore tecnico:

La fascia di abbonamento : Considerando che il catalogo Game Boy Advance è riservato esclusivamente agli iscritti a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, appare del tutto inverosimile che un'eventuale libreria 3DS possa debuttare all'interno dell'abbonamento base indicato dall'etichetta standard.

: Considerando che il catalogo Game Boy Advance è riservato esclusivamente agli iscritti a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, appare del tutto inverosimile che un'eventuale libreria 3DS possa debuttare all'interno dell'abbonamento base indicato dall'etichetta standard. Il giallo di Oracle of Ages: Come fatto notare da un utente su Reddit, The Legend of Zelda: Oracle of Ages - titolo già regolarmente giocabile attraverso l'abbonamento base a Nintendo Switch Online - risulta attualmente sprovvisto della dicitura "Playable with Nintendo Switch Online".

Alla luce di questa coincidenza, l'ipotesi più plausibile è che si sia verificato un semplice scambio di etichette nel database del sito ufficiale tra Oracle of Ages e A Link Between Worlds, ridimensionando sul nascere le speculazioni sull'imminente debutto del Nintendo 3DS sul servizio online.

Segnaliamo infine che ci si domanda se il remake di Zelda Majora's Mask è in sviluppo: un report di un noto leaker fa luce sulla questione