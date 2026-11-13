Il nuovo QSSR di PS5 arriva su Marvel's Spider-Man 2, CONTROL Resonant e altri 4 giochi

Sony Interactive Entertainment ha annunciato ufficialmente l'ampliamento del catalogo di titoli compatibili con Quick Spectral Super Resolution su PlayStation 5, la soluzione tecnica pensata per portare sulla console base l'equivalente dell'upscaling basato sull'intelligenza artificiale PlayStation Spectral Super Resolution di PlayStation 5 Pro.
La nuova ondata di supporto coinvolge sei produzioni di primo piano: Marvel's Spider-Man 2, CONTROL Resonant, ARC Raiders, THE FINALS, No Man's Sky e Hell Let Loose: Vietnam.
Marvel's Spider-Man 2 già aggiornato, CONTROL Resonant a dicembre
La prima novità concreta è già accessibile ai giocatori. Insomniac Games ha infatti pubblicato proprio ora un aggiornamento gratuito per Marvel's Spider-Man 2, forte dell'esperienza maturata sul fronte tecnico con Marvel's Wolverine. A illustrare i benefici è Mike Fitzgerald, head of technology dello studio:
"Avendo riscontrato ottimi risultati integrando Quick Spectral Super Resolution in Marvel's Wolverine, il nostro team ha deciso di portarlo anche su Marvel's Spider-Man 2, con un aggiornamento disponibile da subito. Siamo entusiasti all'idea che i giocatori tornino a volteggiare nel nostro titolo del 2023 per ammirare i notevoli miglioramenti in termini di stabilità e nitidezza dell'immagine sia in modalità Fedeltà che in modalità Prestazioni."
Sul fronte delle uscite future, Remedy Entertainment ha confermato una stretta collaborazione con Sony per integrare la tecnologia in CONTROL Resonant tramite una patch prevista per dicembre. Erik Jansson, senior graphics programmer presso lo studio finlandese, ha commentato così il traguardo:
"È fantastico vedere PlayStation portare su PlayStation 5 lo stesso tipo di salto qualitativo che PlayStation Spectral Super Resolution ha garantito su PlayStation 5 Pro. Quick Spectral Super Resolution offre a CONTROL Resonant un'immagine molto più stabile e dettagliata, e abbiamo lavorato a stretto contatto con Sony per renderlo pronto con un aggiornamento in arrivo a dicembre."
Le novità per No Man's Sky, Embark Studios e Hell Let Loose: Vietnam
Oltre ai titoli Insomniac e Remedy, altri tre studi di sviluppo hanno confermato le tempistiche e i vantaggi visivi dell'integrazione nei rispettivi progetti:
- ARC Raiders e THE FINALS (Embark Studios): Il technical art director Mikael Linderholm ha annunciato che la tecnologia arriverà presto su entrambi gli sparatutto, garantendo maggiore nitidezza, una migliore leggibilità ambientale e perfezionamenti visivi complessivi. Linderholm ha sottolineato quanto lo studio apprezzi i continui investimenti di Sony nelle tecnologie PlayStation, capaci di tradursi in esperienze più immersive su tutto l'ecosistema.
- No Man's Sky (Hello Games): Il fondatore Sean Murray ha spiegato che in un universo procedurale infinito in cui ogni stella nel cielo corrisponde a un reale sistema solare visitabile, la qualità di ogni singolo pixel è fondamentale. L'aggiornamento, previsto nelle prossime settimane, permetterà di renderizzare il cosmo con dettagli più nitidi, puliti e spettacolari mantenendo al contempo il miglior framerate possibile.
- Hell Let Loose: Vietnam (Expression Games): Il game director Paul Rustchynsky ha confermato l'arrivo di Quick Spectral Super Resolution su PS5 tramite un prossimo aggiornamento. Venendo incontro alle richieste di una community molto attenta alla resa grafica su console, la tecnologia restituirà un'immagine più pulita e definita sul campo di battaglia, dalle fitte giungle fino agli scontri a fuoco più caotici.
Segnaliamo infine che uno degli autori del jailbreak di PS5 consiglia di acquistare GTA 6 perché copie pirata sono improbabili.