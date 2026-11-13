Il nuovo QSSR di PS5 arriva su Marvel's Spider-Man 2, CONTROL Resonant e altri 4 giochi

La nuova ondata di supporto coinvolge sei produzioni di primo piano : Marvel's Spider-Man 2, CONTROL Resonant, ARC Raiders, THE FINALS, No Man's Sky e Hell Let Loose: Vietnam.

Marvel's Spider-Man 2 già aggiornato, CONTROL Resonant a dicembre

La prima novità concreta è già accessibile ai giocatori. Insomniac Games ha infatti pubblicato proprio ora un aggiornamento gratuito per Marvel's Spider-Man 2, forte dell'esperienza maturata sul fronte tecnico con Marvel's Wolverine. A illustrare i benefici è Mike Fitzgerald, head of technology dello studio:

"Avendo riscontrato ottimi risultati integrando Quick Spectral Super Resolution in Marvel's Wolverine, il nostro team ha deciso di portarlo anche su Marvel's Spider-Man 2, con un aggiornamento disponibile da subito. Siamo entusiasti all'idea che i giocatori tornino a volteggiare nel nostro titolo del 2023 per ammirare i notevoli miglioramenti in termini di stabilità e nitidezza dell'immagine sia in modalità Fedeltà che in modalità Prestazioni."

Sul fronte delle uscite future, Remedy Entertainment ha confermato una stretta collaborazione con Sony per integrare la tecnologia in CONTROL Resonant tramite una patch prevista per dicembre. Erik Jansson, senior graphics programmer presso lo studio finlandese, ha commentato così il traguardo:

"È fantastico vedere PlayStation portare su PlayStation 5 lo stesso tipo di salto qualitativo che PlayStation Spectral Super Resolution ha garantito su PlayStation 5 Pro. Quick Spectral Super Resolution offre a CONTROL Resonant un'immagine molto più stabile e dettagliata, e abbiamo lavorato a stretto contatto con Sony per renderlo pronto con un aggiornamento in arrivo a dicembre."