GTA 6 non supporta il QSSR su PS5? Non sembra comparire nel trailer di lancio

Ovviamente è difficile trarre conclusioni da un trailer, considerando che questo sarà comunque stato composto da tempo e non è indicativo della qualità e delle caratteristiche della versione finale di un gioco, ma può essere un indizio.

Un sistema più complicato da applicare?

Il QSSR (Quick Spectral Super Resolution) è un sistema di upscale che Sony ha elaborato per la versione base di PS5 come una versione più semplice e meno prestante del PSSR, ma basata su un funzionamento simile.

L'abbiamo visto in azione su alcuni giochi first party come Marvel's Wolverine e Ghost of Yotei per il momento, ma è disponibile anche per gli sviluppatori third party, e possiamo aspettarci che GTA 6 possa essere un candidato ideale per utilizzarla.

Questa soluzione grafica consente di renderizzare a una risoluzione nativa più bassa, in modo da liberare risorse e consentire prestazioni più alte, demandando a dei complessi algoritmi gestiti dall'intelligenza artificiale di effettuare un upscale della risoluzione finale.

"Non credo di vederla in azione qui", ha riferito Richard Leadbetter di Digital Foundry. "Se la risoluzione interna di rendering è 1440p, allora a cosa serve il QSSR? Se deve effettuare un upscaling a 4K, in base ai dati che abbiamo analizzato per la modalità Quality in Marvel's Wolverine, ci vogliono 4 ms per eseguire l'upscaling a 4K. E se si dispone di un budget di rendering di 33 ms, il QSSR da solo consumerebbe ben oltre il 10% di tale budget. È piuttosto eccessivo", ha spiegato.

"Quindi la domanda è: se è presente, come lo useranno? E come sarebbe se la risoluzione interna fosse già relativamente alta e sufficientemente buona? Ma la qualità dell'immagine è stata uno degli aspetti che abbiamo criticato nell'Extended Look, e sono curioso di sapere cosa potrebbe offrire il QSSR e quale sia la sua fattibilità".

In effetti, sembra che l'applicazione del QSSR possa essere più complicata rispetto a quella di PSSR, richiedendo un impegno maggiore da parte degli sviluppatori, dunque è possibile che non sia previsto al lancio del gioco, sebbene possa essere introdotto in un secondo momento, una volta valutata la sua sostenibilità generale.