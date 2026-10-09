Il QSSR di PS5 potrebbe essere più complicato da utilizzare rispetto al PSSR

Il QSSR ( Quick Spectral Super Resolution ) ha la particolarità di poter utilizzato su PS5 standard, essendo un sistema di upscale della risoluzione attraverso intelligenza artificiale che richiede meno potenza computazionale rispetto al PSSR, di qualità superiore ma esclusivamente legato a PS5 Pro.

Dipende dalla buona volontà degli sviluppatori?

Secondo Leadbetter, che pare abbia anche condotto delle ricerche al riguardo, parlando forse con addetti ai lavori, pare che il QSSR possa necessitare un aggiornamento del framework collegato al kit di sviluppo, cosa che porrebbe un certo limite all'applicazione della tecnologia.

Non sarebbe un limite tecnico insormontabile, ma richiederebbe comunque un aggiornamento attivo, da parte degli sviluppatori, che potrebbe richiedere tempo e non è detto che in molti abbiano intenzione di effettuarlo.

"Una cosa che dobbiamo tenere a mente è lo stato di QSSR all'interno del framework SDK sulla piattaforma di sviluppo Sony", ha affermato Richard Leadbetter di Digital Foundry in un recente video di domande e risposte pubblicato su YouTube.

"È disponibile per le versioni precedenti dell'SDK? E se no, allora questo pone dei problemi per gli aggiornamenti retroattivi, giusto? Perché lo sviluppatore dovrebbe aggiornare i propri giochi più vecchi per farli funzionare con l'SDK più recente".

"Ho sentito dire durante il fine settimana che potrebbe rappresentare una piccola sfida per i titoli più datati", ha riferito il giornalista di Digital Foundry.

Non sappiamo se tutto questo sia basato esclusivamente su supposizioni di Leadbetter o se abbia effettivamente trovato conferma da sviluppatori che abbiano avuto a che fare con la questione, ma si tratta in effetti di un'idea verosimile.

In sostanza, il QSSR potrebbe richiedere uno sforzo aggiuntivo agli sviluppatori, che dovrebbero di fatto aggiornare in maniera più profonda i giochi, specialmente quelli usciti da più tempo, per poter consentire l'attivazione della tecnologia di upscale via IA, cosa che potrebbe ostacolarne la diffusione, ma restiamo in attesa di eventuali sviluppi sulla questione.

Nel frattempo, abbiamo visto il QSSR in azione su Marvel's Wolverine e Ghost of Yotei e i primi risultati sono parsi notevoli, proprio secondo Digital Foundry.