Claude rifiuta di aiutare lo sviluppo di un fan game dei Pokémon: il creatore sostiene di aver speso 2.000 dollari al mese

Lo sviluppo di Pokémon Arena 2D, un fan game gratuito ispirato ai Pokémon, si è scontrato con le nuove restrizioni introdotte da Anthropic nei suoi modelli di intelligenza artificiale. Il suo creatore, conosciuto online come Big Kid Nation, ha raccontato che Claude ha iniziato a rifiutarsi di collaborare al progetto, impedendogli di utilizzare persino gli sprite dei Pokémon già presenti nei file conservati sul proprio computer.

Tante risorse investite La vicenda ha attirato l'attenzione anche per le risorse investite nello sviluppo. In un post pubblicato lo scorso ottobre, Big Kid Nation aveva dichiarato di spendere fino a 2.000 dollari al mese per portare avanti il progetto, dedicandogli dalle 10 alle 14 ore al giorno. Un impegno che, secondo quanto raccontato, comprendeva sia l'apprendimento degli strumenti necessari sia la realizzazione vera e propria del gioco. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post Lo sviluppatore aveva inoltre respinto le critiche di chi definiva il risultato un semplice prodotto generato dall'intelligenza artificiale, sottolineando che Pokémon Arena 2D sarebbe stato distribuito gratuitamente. Il progetto, descritto come un picchiaduro competitivo in tempo reale con grafica in pixel art, è in lavorazione da circa due anni e prevede una beta pubblica per dicembre 2026. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post Big Kid Nation ha dichiarato l'utilizzo di strumenti di IA per prototipare meccaniche, bilanciamento e idee, affermando allo stesso tempo di stare costruendo un gruppo di collaboratori umani attorno al progetto. L'11 novembre ha poi pubblicato uno screenshot nel quale Claude si rifiutava di utilizzare i personaggi originali della serie, suggerendo di sostituirli con combattenti inediti che ricoprissero ruoli analoghi.