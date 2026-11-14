Claude rifiuta di aiutare lo sviluppo di un fan game dei Pokémon: il creatore sostiene di aver speso 2.000 dollari al mese

Lo sviluppo di Pokémon Arena 2D, un fan game gratuito ispirato ai Pokémon, si è scontrato con le nuove restrizioni introdotte da Anthropic nei suoi modelli di intelligenza artificiale. Il suo creatore, conosciuto online come Big Kid Nation, ha raccontato che Claude ha iniziato a rifiutarsi di collaborare al progetto, impedendogli di utilizzare persino gli sprite dei Pokémon già presenti nei file conservati sul proprio computer.
Tante risorse investite
La vicenda ha attirato l'attenzione anche per le risorse investite nello sviluppo. In un post pubblicato lo scorso ottobre, Big Kid Nation aveva dichiarato di spendere fino a 2.000 dollari al mese per portare avanti il progetto, dedicandogli dalle 10 alle 14 ore al giorno. Un impegno che, secondo quanto raccontato, comprendeva sia l'apprendimento degli strumenti necessari sia la realizzazione vera e propria del gioco.
Lo sviluppatore aveva inoltre respinto le critiche di chi definiva il risultato un semplice prodotto generato dall'intelligenza artificiale, sottolineando che Pokémon Arena 2D sarebbe stato distribuito gratuitamente. Il progetto, descritto come un picchiaduro competitivo in tempo reale con grafica in pixel art, è in lavorazione da circa due anni e prevede una beta pubblica per dicembre 2026.
Big Kid Nation ha dichiarato l'utilizzo di strumenti di IA per prototipare meccaniche, bilanciamento e idee, affermando allo stesso tempo di stare costruendo un gruppo di collaboratori umani attorno al progetto. L'11 novembre ha poi pubblicato uno screenshot nel quale Claude si rifiutava di utilizzare i personaggi originali della serie, suggerendo di sostituirli con combattenti inediti che ricoprissero ruoli analoghi.
Le nuove regole
Il comportamento sembra collegato alle nuove regole introdotte da Anthropic in Claude Code. A fine ottobre, il dipendente dell'azienda Addy Osmani aveva confermato l'aggiornamento delle istruzioni del modello Opus 5.5, spiegando che l'obiettivo era impedire la ricostruzione di videogiochi specifici protetti da proprietà intellettuale. "Abbiamo aggiunto due frasi al prompt di Claude Code su Opus 5.5 per scoraggiarlo dal ricreare giochi specifici di altri sviluppatori, perché utilizzare Claude per violare la proprietà intellettuale contravviene alle nostre norme di utilizzo", aveva precisato.
Osmani aveva comunque chiarito che i giochi originali, i progetti appartenenti a generi esistenti e quelli basati su risorse create autonomamente dagli utenti sarebbero rimasti supportati. Successivamente Anthropic avrebbe anche modificato le istruzioni per consentire di citare videogiochi esistenti come riferimento per descrivere meccaniche e generi, continuando però a bloccarne le riproduzioni dirette.
Le segnalazioni relative ai Pokémon suggeriscono tuttavia che le restrizioni potrebbero estendersi anche all'utilizzo di personaggi, nomi, loghi e sprite riconoscibili. Altri sviluppatori hanno infatti raccontato esperienze analoghe, mentre alcuni utenti contestano l'applicazione delle regole anche a progetti amatoriali e modifiche realizzate con finalità definite legittime.
Per il momento Pokémon Arena 2D non risulta cancellato e il sito ufficiale continua a indicare dicembre 2026 come periodo previsto per la beta. Rimane però da capire se il suo autore riuscirà a proseguirlo utilizzando gli strumenti di intelligenza artificiale su cui ha basato buona parte del processo di sviluppo.