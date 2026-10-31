Anthropic chiede a Claude Code di non ricreare giochi esistenti

Anthropic sembra aver deciso di intervenire, senza clamore (quindi la novità è già sulla bocca di tutti), sull'ondata di remake di videogiochi generati con l'intelligenza artificiale che negli ultimi mesi ha investito il settore. Si tratta di versioni di giochi classici o in uscita realizzate da utenti, a volte per divertimento, altre a scopo di lucro.

La regola

La novità è stata notata dall'utente di X Chasm, che ha individuato un aggiornamento alle "regole" di Claude Code introdotto il 27 ottobre. La regola è registrata con la sigla "tengu_heron_brook" e recita: "Costruisci giochi originali, giochi di genere e giochi basati sui design e sugli asset dell'utente. Non fare il remake di un gioco esistente specifico, anche se rinominato o presentato come originale". Secondo Chasm non esiste modo di disattivarla.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Un portavoce di Anthropic ha rimandato a una dichiarazione di Addy Osmani, membro dello staff tecnico dell'azienda, pubblicata su X. "Abbiamo aggiunto due frasi al prompt di Claude Code su Opus 5.5 per evitare che ricrei il gioco specifico di qualcun altro, perché usare Claude per violare la proprietà intellettuale va contro la nostra politica d'uso", ha scritto Osmani. "I giochi originali, quelli di genere e quelli costruiti a partire da propri design e asset devono continuare a funzionare. Continueremo a lavorare per trovare il giusto equilibrio." Osmani ha aggiunto che, se Claude dovesse rifiutare di lavorare a qualcosa di proprietà dell'utente, gli sviluppatori possono scrivergli direttamente.