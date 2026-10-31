Final Fantasy 14: Evercold ha una data di uscita su PC e console, svelata la nuova classe Zephyr

Square Enix ha annunciato la data di uscita di Final Fantasy 14: Evercold, la sesta grande espansione del celebre MMORPG. Nel corso del Fan Festival 2026 di Tokyo, il produttore e direttore Naoki Yoshida ha confermato che l'espansione sarà disponibile dal 23 febbraio 2027 su PC e console, mentre l'accesso anticipato per i giocatori che effettueranno il preorder prenderà il via il 19 febbraio 2027. L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer che trovate qui sotto, assieme a una serie di filmati dedicati ai vari contenuti inediti svelati, tra dungeon, bonus e collaborazioni speciali.

La data rappresenta un leggero rinvio rispetto alla finestra di lancio precedentemente fissata per gennaio 2027. Square Enix ha comunque precisato che si tratta di uno slittamento di appena quattro settimane, necessario per rifinire l'esperienza in vista del debutto della versione 8.0 del gioco.