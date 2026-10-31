Final Fantasy 14: Evercold ha una data di uscita su PC e console, svelata la nuova classe Zephyr

Square Enix ha annunciato la data di uscita di Final Fantasy 14: Evercold, la sesta grande espansione del celebre MMORPG. Nel corso del Fan Festival 2026 di Tokyo, il produttore e direttore Naoki Yoshida ha confermato che l'espansione sarà disponibile dal 23 febbraio 2027 su PC e console, mentre l'accesso anticipato per i giocatori che effettueranno il preorder prenderà il via il 19 febbraio 2027. L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer che trovate qui sotto, assieme a una serie di filmati dedicati ai vari contenuti inediti svelati, tra dungeon, bonus e collaborazioni speciali.
La data rappresenta un leggero rinvio rispetto alla finestra di lancio precedentemente fissata per gennaio 2027. Square Enix ha comunque precisato che si tratta di uno slittamento di appena quattro settimane, necessario per rifinire l'esperienza in vista del debutto della versione 8.0 del gioco.
Scopriamo il nuovo Job Zephyr e le altre novità
Tra gli annunci più importanti dell'evento figura anche la presentazione di Zephyr, il secondo nuovo Job che debutterà con Evercold. Si tratta di una classe DPS fisico da combattimento a distanza che lotta utilizzando una balestra e il supporto di un compagno alato chiamato Nephele. La nuova professione affiancherà Bastion, il Tank già svelato in precedenza, andando a completare l'offerta delle nuove classi introdotte dall'espansione.
Evercold porterà i giocatori nell'algido regno del Fourth, una nuova ambientazione caratterizzata da paesaggi ghiacciati e da una trama inedita che proseguirà gli eventi raccontati nelle precedenti espansioni. Contestualmente, il level cap verrà innalzato a 110, accompagnato dall'introduzione di nuove città da esplorare, dungeon, attività e contenuti endgame.
Tra le novità più rilevanti spicca anche il nuovo sistema di combattimento, che consentirà di scegliere tra due modalità differenti. Evolved Combat Mode offrirà un approccio più moderno e immediato, pensato per valorizzare l'identità delle singole Job, mentre Reborn manterrà un'impostazione più tradizionale e familiare per i veterani del gioco.
Square Enix ha inoltre confermato una lunga serie di contenuti aggiuntivi per il post-lancio e non solo. Tra questi troviamo il raid crossover Beyond the Lifestream, ispirato all'universo di Final Fantasy VII Remake, il raid crossover EVANGELION: Ghosts of Desire, nuovi scontri ad alta difficoltà per gruppi da otto giocatori e l'inedita difficoltà Fierce, collocata tra le modalità Normal e Savage.
Square Enix proporrà inoltre una Digital Collector's Edition con contenuti esclusivi come la cavalcatura Valhallar Odin, l'emote Entreat Crystal e un'arma cosmetica dedicata a Bastion. Per i collezionisti sarà disponibile anche una Collector's Box fisica in edizione limitata, acquistabile tramite lo store ufficiale, che includerà una statuetta del Reaper, un portachiavi metallico Ethos, il peluche Köttr, l'arazzo Tapestry of the Fourth e uno speciale cofanetto illustrato da Yoshitaka Amano.
I giocatori potranno acquistare il bundle completo (con inclusa una copia per PC Windows o Mac) oppure acquistare la Collector's Box separatamente con la versione digitale dell'espansione sulla piattaforma di riferimento. I preordini saranno disponibili dal 4 novembre sul sito ufficiale.