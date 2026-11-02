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Final Fantasy 14 Evercold avrà una storia più scorrevole, rispetto a Dawntrail

Yoshi-P ha spiegato che Final Fantasy 14: Evercold avrà una narrazione più lineare rispetto a Dawntrail, spostando parte degli approfondimenti sul mondo di gioco nelle missioni secondarie per migliorare il ritmo.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   02/11/2026
Final Fantasy 14: Evercold
Final Fantasy XIV: Evercold
Final Fantasy XIV: Evercold
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Final Fantasy 14: Evercold, la nuova espansione dell'MMORPG annunciata lo scorso aprile, introdurrà diverse novità. Oltre a una profonda revisione del sistema di combattimento, il gioco potrebbe proporre anche una struttura narrativa diversa dal passato. A parlarne è stato il game director Naoki Yoshida (Yoshi-P), secondo cui la trama avrà un ritmo più dinamico e scorrevole rispetto a quello di Dawntrail.

Ritmo più serrato

Il ritmo della narrazione avrà un ruolo centrale in Evercold. In Dawntrail, infatti, il team si è soffermato a lungo su alcuni aspetti dell'ambientazione, rallentando in modo significativo lo sviluppo della trama e rischiando di far perdere ai giocatori la motivazione ad andare avanti. Con la nuova espansione le cose dovrebbero cambiare: gran parte degli elementi su cui gli sviluppatori si erano concentrati in passato, come la scoperta di nuove terre e l'incontro con altre culture, verrà approfondita attraverso le missioni secondarie. In questo modo, i giocatori potranno dedicarsi a questi contenuti con i propri tempi, senza che interrompano continuamente il ritmo della storia principale o appesantiscano l'esperienza complessiva.

Il problema, tuttavia, potrebbe non essere stato tanto l'approfondimento dell'ambientazione in sé, quanto il modo in cui questi elementi sono stati integrati nella narrazione e collegati ai personaggi. Descrivere il mondo di gioco e le sue particolarità non è necessariamente un limite, ma è importante che tutto contribuisca anche allo sviluppo della storia e dei suoi protagonisti.

"Questa volta stiamo prestando particolare attenzione al senso del ritmo; in Dawntrail eravamo molto attenti a descrivere nuove terre, nuove culture e nuovi incontri, e questo ha rallentato notevolmente l'andamento della trama. Il fatto che ciò non fosse in linea con la motivazione del giocatore di 'andare sempre avanti' evidenzia alcune mie mancanze in qualità di regista", si legge tramite il subreddit r/FFXIV.

"Per Evercold, i segmenti incentrati sugli elementi sopra citati sono stati spostati nelle missioni secondarie, in modo che i giocatori possano goderseli in seguito al proprio ritmo, mentre noi ci concentriamo sul ritmo narrativo".

Final Fantasy 14 Evercold potrebbe avere una storia più scorrevole
Final Fantasy 14 Evercold potrebbe avere una storia più scorrevole

Resta da capire quanto questi contenuti, ora affidati alle missioni secondarie, riusciranno a coinvolgere i giocatori. L'aspetto fondamentale sarà fare in modo che ogni elemento contribuisca allo sviluppo della storia e dei personaggi, evitando di risultare fine a se stesso. In ogni caso, i problemi legati al ritmo della narrazione erano già emersi nella nostra recensione di Dawntrail.

Altre novità

Per il resto, l'espansione dovrebbe introdurre diversi contenuti inediti, tra cui due nuovi job, il level cap aumentato da 100 a 110, nuove città da visitare, dungeon inediti e una nuova sfida Ultimate.

Final Fantasy 14: Evercold ha una data di uscita su PC e console, svelata la nuova classe Zephyr Final Fantasy 14: Evercold ha una data di uscita su PC e console, svelata la nuova classe Zephyr

È presente anche una revisione del sistema delle stagioni, in modo da migliorare progressione e ricompense, nonché l'ampliamento delle opzioni di personalizzazione dei personaggi. Evercold arriverà ufficialmente il 23 febbraio 2027 su PC e console: si tratta della sesta grande espansione dell'MMORPG.

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