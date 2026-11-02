Until Dawn 2 mostrerà del gameplay esclusivo direttamente al cinema: ecco la data

I primi dettagli ufficiali su Until Dawn 2 cominciano a delineare i contorni della nuova avventura horror. L'annuncio della sinossi e delle caratteristiche tecniche è accompagnato dalla conferma di un appuntamento speciale per la community: il prossimo 11 dicembre il titolo sarà protagonista presso la celebre catena cinematografica statunitense Alamo Drafthouse per un evento che comprenderà una dimostrazione esclusiva di gameplay, una maratona di film horror e la presenza di ospiti speciali del cast, con ulteriori dettagli e informazioni sulla diretta streaming in arrivo a breve.