0

Until Dawn 2 mostrerà del gameplay esclusivo direttamente al cinema: ecco la data

L'atteso sequel horror metterà i giocatori nei panni di una troupe di scettici cacciatori di fantasmi su un'isola remota, sfruttando appieno il feedback aptico, i grilletti adattivi e l'audio 3D del DualSense.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   02/11/2026
Until Dawn 2
Until Dawn 2
Until Dawn 2
News Immagini

I primi dettagli ufficiali su Until Dawn 2 cominciano a delineare i contorni della nuova avventura horror. L'annuncio della sinossi e delle caratteristiche tecniche è accompagnato dalla conferma di un appuntamento speciale per la community: il prossimo 11 dicembre il titolo sarà protagonista presso la celebre catena cinematografica statunitense Alamo Drafthouse per un evento che comprenderà una dimostrazione esclusiva di gameplay, una maratona di film horror e la presenza di ospiti speciali del cast, con ulteriori dettagli e informazioni sulla diretta streaming in arrivo a breve.

Dalla viralità sui social all'incubo: la trama e l'ambientazione

La nuova vicenda narrativa ruota attorno a un team di cacciatori di fantasmi - segretamente scettici nei confronti dell'occulto - che riesce a ottenere un redditizio contratto televisivo dopo che una delle loro messinscene è diventata virale sui social network.

La locandina dell'evento di Until Dawn 2
La locandina dell'evento di Until Dawn 2

L'ingaggio porta il gruppo all'interno di un resort abbandonato su una remota isola deserta, attirati dal racconto agghiacciante di una donna che parla di demoni e fenomeni spettrali: il materiale perfetto per un debutto televisivo esplosivo.

Quando però le storie soprannaturali cominciano a manifestarsi in modo terrificante e tangibile, la troupe si ritrova costretta a combattere contro le proprie paure e contro qualsiasi minaccia le si pari davanti per fuggire viva dall'isola. In piena continuità con la formula del franchise, il destino di ciascun protagonista dipenderà interamente dalle decisioni del giocatore, chiamato a far pesare ogni singola scelta per garantire la loro sopravvivenza.

Il salto generazionale su PS5: grafica in 4K, DualSense e caricamenti istantanei

Il comparto tecnico del gioco sfrutta in modo mirato l'architettura di PlayStation 5 per amplificare l'immersione e la tensione psicologica:

  • Comparto visivo in 4K: Gli scenari spaziano dalla bellezza ingannevole dell'isola tropicale alle ombre soffocanti del resort in rovina e della natura selvaggia circostante, ricreati con un livello di dettaglio e fotorealismo elevato.
  • Audio 3D tridimensionale: Il sound design contrappone i suoni ambientali delle palme mosse dalla brezza e delle onde sulle spiagge incontaminate a improvvise urla raccapriccianti.
  • SSD ad altissima velocità: L'eliminazione dei tempi di caricamento garantisce un ritmo serrato all'azione, consentendo alla narrazione di svilupparsi senza interruzioni nei momenti critici.
Prenota la tua copia PS5 di Until Dawn 2 direttamente su Amazon: il gioco esce a gennaio 2027 Prenota la tua copia PS5 di Until Dawn 2 direttamente su Amazon: il gioco esce a gennaio 2027
  • Feedback aptico del controller DualSense: Trasmette direttamente alle mani del giocatore il battito cardiaco accelerato, il tremore della paura, il peso di una lama impugnata o il contatto sgradevole quando si schiacciano sanguisughe durante l'esplorazione e la ricerca di indizi.
  • Grilletti adattivi: Restituiscono una resistenza differenziata quando il personaggio spalanca a forza le porte o striscia all'interno di passaggi angusti nel tentativo disperato di sopravvivere alla notte.
  • Touchpad interattivo: Utilizzato per azioni contestuali che spaziano dallo scorrere il feed del telefono all'incidersi una ferita sulla mano, ponendo l'utente al centro della dinamica orrorifica.

Ricordiamo infine qual è la data di uscita di Until Dawn 2, con il trailer ufficiale.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Until Dawn 2 mostrerà del gameplay esclusivo direttamente al cinema: ecco la data