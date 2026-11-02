Until Dawn 2 mostrerà del gameplay esclusivo direttamente al cinema: ecco la data

I primi dettagli ufficiali su Until Dawn 2 cominciano a delineare i contorni della nuova avventura horror. L'annuncio della sinossi e delle caratteristiche tecniche è accompagnato dalla conferma di un appuntamento speciale per la community: il prossimo 11 dicembre il titolo sarà protagonista presso la celebre catena cinematografica statunitense Alamo Drafthouse per un evento che comprenderà una dimostrazione esclusiva di gameplay, una maratona di film horror e la presenza di ospiti speciali del cast, con ulteriori dettagli e informazioni sulla diretta streaming in arrivo a breve.
Il salto generazionale su PS5: grafica in 4K, DualSense e caricamenti istantanei
Il comparto tecnico del gioco sfrutta in modo mirato l'architettura di PlayStation 5 per amplificare l'immersione e la tensione psicologica:
- Comparto visivo in 4K: Gli scenari spaziano dalla bellezza ingannevole dell'isola tropicale alle ombre soffocanti del resort in rovina e della natura selvaggia circostante, ricreati con un livello di dettaglio e fotorealismo elevato.
- Audio 3D tridimensionale: Il sound design contrappone i suoni ambientali delle palme mosse dalla brezza e delle onde sulle spiagge incontaminate a improvvise urla raccapriccianti.
- SSD ad altissima velocità: L'eliminazione dei tempi di caricamento garantisce un ritmo serrato all'azione, consentendo alla narrazione di svilupparsi senza interruzioni nei momenti critici.
- Feedback aptico del controller DualSense: Trasmette direttamente alle mani del giocatore il battito cardiaco accelerato, il tremore della paura, il peso di una lama impugnata o il contatto sgradevole quando si schiacciano sanguisughe durante l'esplorazione e la ricerca di indizi.
- Grilletti adattivi: Restituiscono una resistenza differenziata quando il personaggio spalanca a forza le porte o striscia all'interno di passaggi angusti nel tentativo disperato di sopravvivere alla notte.
- Touchpad interattivo: Utilizzato per azioni contestuali che spaziano dallo scorrere il feed del telefono all'incidersi una ferita sulla mano, ponendo l'utente al centro della dinamica orrorifica.
Ricordiamo infine qual è la data di uscita di Until Dawn 2, con il trailer ufficiale.