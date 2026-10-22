Prenota la tua copia PS5 di Until Dawn 2 direttamente su Amazon: il gioco esce a gennaio 2027

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Until Dawn 2 al prezzo finale d'acquisto di 39,99€ per la versione PS5. Il gioco uscirà il 28 gennaio 2027 . Puoi prenotare la tua copia direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "pulsante" qui in basso: Until Dawn 2 è un horror interattivo che mette il giocatore nei panni di un gruppo di ambiziosi cacciatori di fantasmi, pronti a inseguire il prossimo successo virale. Dopo che una loro trovata mediatica conquista il pubblico, i protagonisti ottengono un contratto televisivo che li conduce in un resort abbandonato su un'isola remota.

Ulteriori dettagli sul gioco

I racconti di una donna su presunti fenomeni demoniaci e paranormali promettono un debutto televisivo indimenticabile, ma la situazione si trasforma presto in un incubo. Quando le storie iniziano a prendere vita, il gruppo deve affrontare creature terrificanti, paure personali e minacce imprevedibili.

L'obiettivo è riuscire a lasciare l'isola sani e salvi, ma il destino dei protagonisti dipende dalle decisioni del giocatore. Ogni scelta richiede attenzione, perché anche una singola risposta può cambiare il corso degli eventi e determinare chi sopravvivrà.

L'avventura propone diversi percorsi narrativi e numerosi finali, con colpi di scena e conseguenze che possono modificare radicalmente le partite successive.