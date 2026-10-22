Prenota la tua copia PS5 di Until Dawn 2 direttamente su Amazon: il gioco esce a gennaio 2027

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Until Dawn 2 al prezzo finale d'acquisto di 39,99€ per la versione PS5. Il gioco uscirà il 28 gennaio 2027. Puoi prenotare la tua copia direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "pulsante" qui in basso: Until Dawn 2 è un horror interattivo che mette il giocatore nei panni di un gruppo di ambiziosi cacciatori di fantasmi, pronti a inseguire il prossimo successo virale. Dopo che una loro trovata mediatica conquista il pubblico, i protagonisti ottengono un contratto televisivo che li conduce in un resort abbandonato su un'isola remota.
Ulteriori dettagli sul gioco
I racconti di una donna su presunti fenomeni demoniaci e paranormali promettono un debutto televisivo indimenticabile, ma la situazione si trasforma presto in un incubo. Quando le storie iniziano a prendere vita, il gruppo deve affrontare creature terrificanti, paure personali e minacce imprevedibili.
L'obiettivo è riuscire a lasciare l'isola sani e salvi, ma il destino dei protagonisti dipende dalle decisioni del giocatore. Ogni scelta richiede attenzione, perché anche una singola risposta può cambiare il corso degli eventi e determinare chi sopravvivrà.
L'avventura propone diversi percorsi narrativi e numerosi finali, con colpi di scena e conseguenze che possono modificare radicalmente le partite successive.