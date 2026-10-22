Rai celebra i 60 anni di Lucca Comics & Games con documentari, dirette e approfondimenti

Il 60° anniversario di Lucca Comics & Games è un elemento fondamentale dell'edizione 2026 della fiera, essendo richiamato nel concept stesso di questa, ovvero l'idea di "Legacy": per l'occasione, Rai celebrerà questa lunga tradizione con documentari, dirette e approfondimenti nei prossimi giorni, attraverso diversi canali. Rai Cultura celebrerà il 60° anniversario della fiera con lo speciale "60 volte Lucca: l'avventurosa storia di Lucca Comics & Games", scritto e diretto da Enrico Platania. Il documentario andrà in onda in prima visione martedì 27 ottobre alle 23.00 su Rai 5, proprio alla vigilia dell'inizio della manifestazione, e sarà subito disponibile su RaiPlay. Nella giornata inaugurale del 28 ottobre, inoltre, lo speciale sarà presentato a Lucca, presso la Cappella Guinigi di piazza San Francesco, in una versione extended inedita di 70 minuti, introdotta da un panel con l'autore e lo staff della manifestazione. Si tratta di un racconto che riporta gli episodi fondamentali nel percorso della fiera lucchese, fra retroscena e testimonianze che si intrecciano con vari contributi di Rai Teche, collegandosi ai profondi cambiamenti nell'immaginario culturale, nazionale e mondiale di questi 60 anni.

RaiPlay e il Giappone RaiPlay ha inoltre aperto una sezione specifica dedicata a Lucca Comics & Games che contiene varie trasmissioni e approfondimenti sull'argomento e che potete raggiungere a questo indirizzo: il documentario che celebra i 60 anni della fiera sarà visibile anche qui, insieme a tanti altri interventi e speciali. Il poster su Mazinga e Go Nagai a Lucca Comics A rimarcare il forte legame con il Giappone, la selezione "Made in Japan" riunisce alcuni dei titoli più significativi del catalogo RaiPlay, dallo storico UFO Robot Goldrake di Go Nagai, presente a Lucca, alla recente serie animata Pino & Shinoby dello Studio Bozzetto, che racconta l'amicizia attraverso il viaggio dei due giovani protagonisti tra Italia e Giappone.

Dirette e trasmissioni da Lucca Non mancherà anche la copertura sul campo attraverso social: durante i cinque giorni della manifestazione, una squadra dedicata racconterà l'evento attraverso foto e video, valorizzando i programmi e i contenuti RAI, ma anche la community di appassionati, con il coinvolgimento di talent e artisti. Lucca Comics and Games 2026 annuncia le mostre a Palazzo Guinigi e oltre, a tema Legacy Nei prossimi giorni ci sarà anche un'ampia presenza su Rai Radio, con resoconti, collegamenti e dirette a raccontare lo svolgimento dei vari eventi di Lucca Comics & Games 2026 anche direttamente dalla postazione del Glass Rai proprio vicino al community carpet e dal quale arriveranno anche i servizi di TGR Toscana.