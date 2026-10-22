Rai celebra i 60 anni di Lucca Comics & Games con documentari, dirette e approfondimenti

Il 60° anniversario di Lucca Comics & Games è un elemento fondamentale dell'edizione 2026 della fiera, essendo richiamato nel concept stesso di questa, ovvero l'idea di "Legacy": per l'occasione, Rai celebrerà questa lunga tradizione con documentari, dirette e approfondimenti nei prossimi giorni, attraverso diversi canali.
Rai Cultura celebrerà il 60° anniversario della fiera con lo speciale "60 volte Lucca: l'avventurosa storia di Lucca Comics & Games", scritto e diretto da Enrico Platania. Il documentario andrà in onda in prima visione martedì 27 ottobre alle 23.00 su Rai 5, proprio alla vigilia dell'inizio della manifestazione, e sarà subito disponibile su RaiPlay.
Nella giornata inaugurale del 28 ottobre, inoltre, lo speciale sarà presentato a Lucca, presso la Cappella Guinigi di piazza San Francesco, in una versione extended inedita di 70 minuti, introdotta da un panel con l'autore e lo staff della manifestazione.
Si tratta di un racconto che riporta gli episodi fondamentali nel percorso della fiera lucchese, fra retroscena e testimonianze che si intrecciano con vari contributi di Rai Teche, collegandosi ai profondi cambiamenti nell'immaginario culturale, nazionale e mondiale di questi 60 anni.
RaiPlay e il Giappone
RaiPlay ha inoltre aperto una sezione specifica dedicata a Lucca Comics & Games che contiene varie trasmissioni e approfondimenti sull'argomento e che potete raggiungere a questo indirizzo: il documentario che celebra i 60 anni della fiera sarà visibile anche qui, insieme a tanti altri interventi e speciali.
A rimarcare il forte legame con il Giappone, la selezione "Made in Japan" riunisce alcuni dei titoli più significativi del catalogo RaiPlay, dallo storico UFO Robot Goldrake di Go Nagai, presente a Lucca, alla recente serie animata Pino & Shinoby dello Studio Bozzetto, che racconta l'amicizia attraverso il viaggio dei due giovani protagonisti tra Italia e Giappone.
Dirette e trasmissioni da Lucca
Non mancherà anche la copertura sul campo attraverso social: durante i cinque giorni della manifestazione, una squadra dedicata racconterà l'evento attraverso foto e video, valorizzando i programmi e i contenuti RAI, ma anche la community di appassionati, con il coinvolgimento di talent e artisti.
Nei prossimi giorni ci sarà anche un'ampia presenza su Rai Radio, con resoconti, collegamenti e dirette a raccontare lo svolgimento dei vari eventi di Lucca Comics & Games 2026 anche direttamente dalla postazione del Glass Rai proprio vicino al community carpet e dal quale arriveranno anche i servizi di TGR Toscana.
Rai Kids e Rai Teche
Grandi attività anche in Rai Kids: venerdì 30 ottobre ci sarà la presentazione di "Buonanotte Signò" con Marco Mazzocca, mentre sabato 31 ottobre Pera Toons presenta la seconda stagione di "Prova a non ridere".
Per Rai Italia saranno due le produzioni che si occuperanno di Lucca Comics & Games: "Casa Italia" e "Paparazzi", in onda dal lunedì al venerdì. Grande copertura sarà garantita anche da RaiNews.it, oltre a una finestra dedicata su Uno Mattina su Rai 1.
Interessante anche il contributo di Rai Teche che sarà partner culturale della mostra "Lucca Legacy - a comics and games story", progettata dal POLIdesign di Milano, allestita dal 3 ottobre fino a ottobre 2027 negli spazi di Palazzo Guinigi, a Lucca. Attraverso le sale, sarà possibile riscoprire la storia della cultura pop intrecciata a quella di Lucca Comics & Games e dell'Italia in generale.