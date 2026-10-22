Puoi effettuare il pre-order su Amazon del DualSense per PS5 nella sua versione Limited Edition "Lisa"

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order del DualSense per PS5 nella sua versione Limited Edition "Lisa" al costo finale d'acquisto di 84,99€. Il controller sarà disponibile a partire dal prossimo 30 ottobre. Prenotalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui sotto: Il DualSense Lisa Limited Edition si distingue per un design personalizzato che trasforma il controller wireless di PlayStation 5 in un accessorio dall'estetica particolare, caratterizzato da tonalità chiare, dettagli grafici e richiami visivi riconoscibili. La scocca combina il bianco con sfumature di lilla e azzurro.
Ulteriori dettagli sul controller
L'elemento centrale del design è il volto stilizzato con occhi azzurri e capelli neri appuntiti, posizionato sul touchpad. L'illustrazione dona al controller una forte identità visiva, mentre i simboli PlayStation accanto al volto richiamano il mondo videoludico.
Anche i pulsanti frontali riprendono la palette cromatica della scocca, con simboli viola chiaro su superfici bianche.
Sui lati sono presenti decorazioni geometriche grigie, linee spezzate e piccoli motivi a forma di stella, distribuiti in modo asimmetrico. Sul lato destro spicca inoltre una firma stilizzata nera, che contribuisce a rendere il modello immediatamente riconoscibile.
Gli analogici e il pad direzionale mantengono la disposizione tradizionale del DualSense, integrandosi nel progetto senza interromperne l'equilibrio estetico.