Puoi effettuare il pre-order su Amazon del DualSense per PS5 nella sua versione Limited Edition "Lisa"

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order del DualSense per PS5 nella sua versione Limited Edition "Lisa" al costo finale d'acquisto di 84,99€. Il controller sarà disponibile a partire dal prossimo 30 ottobre. Prenotalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui sotto: Il DualSense Lisa Limited Edition si distingue per un design personalizzato che trasforma il controller wireless di PlayStation 5 in un accessorio dall'estetica particolare, caratterizzato da tonalità chiare, dettagli grafici e richiami visivi riconoscibili. La scocca combina il bianco con sfumature di lilla e azzurro.