Star Wars Battlefront 3 è reale, confermato da EA e in sviluppo da Respawn e DICE

In base a una recente intervista a due executive di alto profilo di Electronic Arts sembra che Star Wars Battlefront 3 sia effettivamente in sviluppo, presso Respawn e DICE.

In mezzo agli sconvolgimenti che stanno accadendo in EA quantomeno emerge una certezza: Star Wars Battlefront 3 esiste veramente, e l'editore l'ha confermato direttamente a Variety, riferendo anche che lo sviluppo è affidato a Respawn e DICE. Il gioco rientra tra i progetti prioritari di Electronic Arts all'interno dell'ampia ristrutturazione che sta avvenendo in questo periodo e che ha portato anche alla chiusura di BioWare e alla cancellazione di Mass Effect. La conferma arriva da un'intervista al presidente e chief studio officer, Cam Weber e al presidente e COO David Tinson pubblicata da Variety, nella quale i due executive hanno riferito qualcosa dei progetti in corso all'interno della compagnia.

Squadra che vince non si cambia In particolare, i due hanno parlato del grande successo che Electronic Arts sta riscuotendo dai suoi sparatutto in prima persona e con elementi live service, come Battlefield 6 e Apex Legends, che sono altri titoli posti al centro dell'attenzione anche all'interno della ristrutturazione in corso. Nel filone si inserisce anche Battlefront, il quale può sfruttare anche la potenza di una licenza importante come quella di Star Wars. A questo proposito, i due hanno confermato che Star Wars: Battlefront 3 è in sviluppo e a quanto pare coinvolge Respawn e DICE, in base a quanto riferito da Weber e Tinson, confermando dunque parzialmente le voci di corridoio che erano emerse in precedenza. Sembrerebbe a questo punto esclusa l'eventualità che Bungie possa avere a che fare con il progetto, cosa che in effetti risultava piuttosto strana visto che avrebbe comportato un notevole cambiamento nella gestione della licenza con uno spostamento al di fuori di EA.