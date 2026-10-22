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Darkest Dungeon per PC costa ancora meno su Instant Gaming: è uno strategico con elementi roguelike

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo Darkest Dungeon per PC, un RPG strategico che gli appassionati dovrebbero assolutamente provare.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   22/10/2026
Darkest Dungeon
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Su Instant Gaming è attualmente disponibile Darkest Dungeon per PC a soli 2,43 € invece di 23 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un buon gioco di ruolo

Si tratta di un acclamato gioco di ruolo in cui dovrai gestire una squadra di eroi ingaggiata per ripulire le rovine e i sotterranei della dimora di famiglia. Una delle meccaniche principali è il sistema di stress, in quanto la fame, i colpi subiti e le minacce ambientali influenzeranno la tua salute. Dovrai quindi pianificare attentamente la prossima mossa e gestire le scorte prima di ogni spedizione.

Darkest Dungeon
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A contribuire è uno stile grafico convincente, insieme a combattimenti divertenti. Per saperne di più, puoi leggere la nostra recensione di Darkest Dungeon. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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