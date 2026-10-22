PS6 sembra avere costi di produzione vicini a quelli (altissimi) di Xbox Helix

Nel caso steste sperando che PS6 possa avere un prezzo molto più umano di Xbox Helix , forse è il caso di rivedere le aspettative: secondo un noto leaker, pare che i costi di produzione della nuova console Sony siano infatti molto vicini a quelli altissimi della prossima macchina Microsoft.

La prossima generazione avrà prezzi proibitivi

Entrambe le console di prossima generazione sembrano dover essere caratterizzate da prezzi altissimi: come abbiamo visto la nuova Xbox, nome in codice Project Helix, potrebbe costare tra i 1.200 e i 1.800 dollari. Già questa informazione, emersa pochi giorni fa da un report di Fortune, ha scatenato ovviamente notevoli discussioni per un prezzo fuori da ogni logica per quanto riguarda un prodotto come una console per videogiochi, ma sembra che la stessa situazione si riproponga anche con PS6.



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200$ in meno rispetto a 1.200-1.800 dollari portano comunque a un prezzo davvero altissimo, soprattutto per una console che dovrebbe puntare a una diffusione di massa come quella vista per PS5, che si sta avvicinando ai 100 milioni di unità vendute.

In effetti, che il prezzo finale di PS6 possa andare oltre i 1.000 dollari si sospetta ormai da tempo, ed è una questione che deriva dalla situazione attuale del mercato hardware, completamente sconvolto dalla crisi delle memorie dettata in gran parte dalla necessità di far fronte all'enorme richiesta di materiali per la costruzione dei data center per l'IA.

Come spiegato da Kepler, ovviamente né Sony né Microsoft avrebbero voluto trovarsi in questa situazione e certamente non avevano pianificato di dover lanciare delle console a prezzi così esorbitanti, ma considerando che "la progettazione di una console è un processo che richiede oltre 5 anni" nessuno poteva prevedere "i prezzi di RAM e NAND si sarebbero quintuplicati nel giro di qualche anno".

Una prova di questo cambiamento di scenario può essere vista proprio dalle informazioni fornite negli anni dallo stesso leaker, che inizialmente aveva previsto una differenza di prezzo di circa 600 dollari tra PS6 e Xbox Helix (rispettivamente 600$ e 1200$ era la previsione di qualche anno fa), ridotta ora a 200$ e decisamente spostata verso l'alto.

Sempre secondo Kepler, se Helix dovesse essere lanciata nel 2028 come riferito nell'approfondimento di Fortune allora probabilmente anche Sony non avrebbe intenzione di lanciare PS6 nel 2027, dunque è probabile che entrambe possano arrivare nell'anno successivo. Tuttavia, questo non dovrebbe comportare variazioni negli alti prezzi previsti, considerando che anche nel 2028 la situazione del mercato dovrebbe essere simile a ora.