Il mouse da gaming Razer Basilisk V3 X HyperSpeed è in offerta su Amazon: sconto attivo del 31%

Su Amazon è presente e disponibile una promozione interessante che fa calare il prezzo del mouse da gaming Razer Basilisk V3 X HyperSpeed: l'offerta prevede uno sconto attivo del 31% per un prezzo finale di 54,99€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Il Razer Basilisk V3 X HyperSpeed è un mouse da gaming wireless progettato per offrire precisione, controllo e flessibilità durante le sessioni di gioco. La sua forma ergonomica, scelta da milioni di giocatori, sostiene la mano e si adatta a diverse impugnature.
Sono presenti nove comandi personalizzabili, facilmente raggiungibili, che permettono di configurare combinazioni di tasti e macro in base alle proprie esigenze.
Ulteriori dettagli sul mouse
La connettività offre due possibilità: Razer HyperSpeed Wireless a 2,4 GHz e Bluetooth. La batteria assicura fino a 285 ore di utilizzo con HyperSpeed Wireless e fino a 535 ore tramite Bluetooth, con valori che possono variare in base alle modalità d'impiego.
Il sensore ottico avanzato Razer 5G da 18.000 DPI permette di regolare la sensibilità secondo il proprio stile di gioco e seguire i movimenti con precisione.
Gli switch meccanici Razer di seconda generazione utilizzano punti di contatto placcati in oro per ridurre l'usura e raggiungere una durata dichiarata fino a 60 milioni di clic. A completare la dotazione c'è la tecnologia Razer Chroma RGB, con oltre 16,8 milioni di colori ed effetti luminosi personalizzabili.