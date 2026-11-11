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Il televisore OLED Sony Bravia 6 da 48" è al minimo storico: design sottile e colori naturali

Tra le offerte di Amazon troviamo il televisore OLED Sony Bravia 6 da 48" con uno sconto del 25%, Dolby Vision/Atmos, 120 Hz e immagini nitide.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   11/11/2026
Televisore OLED Sony Bravia 6 da 48'

Su Amazon è attualmente disponibile il televisore OLED Sony Bravia 6 da 48" a 899 € rispetto al prezzo consigliato di 1.199 €, permettendoti di risparmiare il 25%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Ideale per film e giochi

Questo televisore offre un contrasto OLED convincente e immagini spettacolari, grazie a oltre 8 milioni di pixel controllati singolarmente in tempo reale. Il display Triluminos Pro riproduce sfumature e tonalità con precisione, offrendoti immagini ancora più realistiche. A contribuire è un audio immersivo, con Dolby Atmos e DTS:X, mentre le quattro porte HDMI 2.1 supportano il gaming 4K a 120 fps, VRR e Auto Low Latency Mode.

Il televisore OLED Sony Bravia 6 offre gameplay fluidi
Il televisore OLED Sony Bravia 6 offre gameplay fluidi

Ciò significa che potrai giocare in totale fluidità. Sono inoltre presenti Google TV e Gemini per accedere rapidamente ai tuoi contenuti preferiti. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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