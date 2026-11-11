Sopravvivenza letale nel sottosuolo alieno: Casualties: Unknown per PC Steam in sconto su Instant Gaming

Se cercate un'esperienza di sopravvivenza punitiva e senza sconti morali , su Instant Gaming è disponibile Casualties: Unknown per PC (Steam) a un prezzo inferiore rispetto a quello base. Il listino ufficiale ammonta a 22 euro, ma lo store applica un ribasso a catalogo del 41%, esponendo una tariffa netta di 12,99 euro. Calcolando l'IVA al 22%, la somma richiesta per l'acquisto si attesta su 15,85 euro, valore che corrisponde a uno sconto effettivo del 28% e vi fa risparmiare 6,15 euro netti. Segnaliamo che su Steam è attualmente attiva una promozione di lancio con un taglio del 15% a 18,69 euro, ma la proposta di Instant Gaming rimane più conveniente per iniziare l'avventura spendendo meno. Per riscattare la chiave digitale e associarla al vostro account, potete utilizzare il box dedicato o il link all'offerta qui .

Spedizioni suicide e orrori nel buio: la discesa hardcore su Steam

La premessa narrativa mette subito in chiaro il destino del protagonista: siete soltanto una delle migliaia di cavie sacrificali mandate a morire nelle profondità di un pianeta sconosciuto. I vostri rapitori vi costringono a calarvi in una gigantesca rete di caverne non mappate per recuperare carichi di valore dispersi durante precedenti incidenti. La discesa si articola lungo undici strati geologici sotterranei, ciascuno caratterizzato da biomi ostili, temperature estreme, gas tossici e presenze aliene letali. Non c'è gloria ad attendervi, ma solo la speranza di completare gli incarichi e guadagnarvi un altro giorno di sopravvivenza. [embed yt=tUxOwccy87A

] Il gameplay fonde le dinamiche da simulatore di sopravvivenza a una struttura bidimensionale generata proceduralmente, dove ogni errore si paga a caro prezzo. La gestione delle risorse è asfissiante: torce, batterie, corde e ossigeno scarseggiano di continuo, costringendo a scegliere se illuminare il cammino o risparmiare energia per i macchinari di supporto vitale. Il personaggio reagisce in tempo reale alle condizioni ambientali e ai traumi fisici subiti; ferite, emorragie, infezioni e l'impatto psicologico dell'oscurità totale influenzano la precisione dei movimenti e la lucidità mentale. Avanzare richiede di scalare pareti scoscese, fabbricare attrezzi d'emergenza con i rottami recuperati dai cadaveri delle spedizioni passate e aggirare creature mostruose guidate dal rumore.

L'edizione proposta corrisponde al gioco completo per giocatore singolo, arricchito da personaggi sbloccabili con caratteristiche uniche, finali multipli legati alle scelte compiute nelle profondità e quaranta obiettivi interni. Riscattando il codice su Steam, il titolo viene aggiunto direttamente nella libreria, con supporto completo per i comandi tramite mouse e tastiera e sincronizzazione automatica dei progressi tramite salvataggi su cloud.