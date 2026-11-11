La beta di Monster Hunter Wilds: Ascendance appare su Steam, presto l'annuncio ufficiale da Capcom?

Monster Hunter Wilds: Ascendance non ha ancora una data di uscita precisa, con il lancio previsto nel corso del 2027. Tuttavia, alcuni indizi scovati dagli utenti su Steam suggeriscono che presto potrebbe essere possibile provare in anticipo la maxi espansione tramite una beta pubblica.
Come indicato nella cronologia di SteamDB, nelle scorse ore la pagina Steam associata alla open beta di Monster Hunter Wilds di fine 2024 è stata aggiornata silenziosamente. Il nome dell'applicazione è passato da "Monster Hunter Wilds Beta Test" a "Monster Hunter Wilds: Ascendance Beta Test", un cambiamento che difficilmente sembra casuale.
Non solo. Anche le immagini collegate alla pagina sarebbero state sostituite con nuovo materiale promozionale dedicato all'espansione, incluso un artwork che mostra un cacciatore alle prese con un Arateka, una delle nuove creature introdotte da Ascendance. Lo stesso scatto è stata utilizzato come artwork principale nei trailer e negli altri materiali promozionali pubblicati finora da Capcom.
Novità durante i TGA di dicembre?
Sebbene la compagnia non abbia ancora confermato ufficialmente l'esistenza di una beta, gli indizi sembrano suggerire che un annuncio possa essere ormai vicino. Del resto, si tratterebbe di una mossa perfettamente in linea con il modus operandi dell'azienda, che da anni propone versioni di prova dei nuovi capitoli e delle principali espansioni della serie Monster Hunter prima del loro debutto sul mercato.
Un altro elemento che rende plausibile questa ipotesi è l'esistenza di una demo già pronta. Capcom ha infatti permesso al pubblico di provare Monster Hunter Wilds: Ascendance durante il Tokyo Game Show di fine settembre e, successivamente, anche alla Paris Games Week dello scorso mese. Pur richiedendo inevitabilmente del lavoro aggiuntivo per essere distribuita su larga scala, questa versione dimostrativa potrebbe rappresentare una base ideale per un'eventuale beta pubblica a tempo limitato.
Questa versione di prova include tre missioni di difficoltà crescente, con la più impegnativa che richiede di dare la caccia al drago anziano Teostra. Si tratta inoltre di un'ottima occasione per testare le nuove abilità delle armi, affrontare combattimenti di Grado Maestro ed esplorare le Alture Fluttuanti, la nuova area introdotta con l'espansione.
Ovviamente per il momento non c'è ancora nulla di ufficiale, dunque la questione va presa con le dovute precauzioni in attesa di novità da parte di Capcom. Una possibile vetrina per un annuncio di questo tipo potrebbero essere i The Game Awards del 10 dicembre, evento che in passato ha già ospitato diversi trailer e aggiornamenti dedicati a Monster Hunter.