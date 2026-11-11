La beta di Monster Hunter Wilds: Ascendance appare su Steam, presto l'annuncio ufficiale da Capcom?

Monster Hunter Wilds: Ascendance non ha ancora una data di uscita precisa, con il lancio previsto nel corso del 2027. Tuttavia, alcuni indizi scovati dagli utenti su Steam suggeriscono che presto potrebbe essere possibile provare in anticipo la maxi espansione tramite una beta pubblica.

Come indicato nella cronologia di SteamDB, nelle scorse ore la pagina Steam associata alla open beta di Monster Hunter Wilds di fine 2024 è stata aggiornata silenziosamente. Il nome dell'applicazione è passato da "Monster Hunter Wilds Beta Test" a "Monster Hunter Wilds: Ascendance Beta Test", un cambiamento che difficilmente sembra casuale.

Non solo. Anche le immagini collegate alla pagina sarebbero state sostituite con nuovo materiale promozionale dedicato all'espansione, incluso un artwork che mostra un cacciatore alle prese con un Arateka, una delle nuove creature introdotte da Ascendance. Lo stesso scatto è stata utilizzato come artwork principale nei trailer e negli altri materiali promozionali pubblicati finora da Capcom.