La demo con il Prologo di Monster Hunter Wilds è disponibile su Nintendo Switch 2

Si tratta di una vera e propria introduzione al gioco, consentendo di giocare la parte iniziale, ovvero il Prologo, ed eventualmente trasferire progressi e salvataggi direttamente all'interno del gioco completo nel caso in cui si decida di acquistarlo al lancio sulla console Nintendo, dove la data di uscita prevista è il 4 dicembre.

Come era stato annunciato nei giorni scorsi, Capcom ha pubblicato oggi la demo con il Prologo di Monster Hunter Wilds su Nintendo Switch 2 , che consente di provare la prima parte del gioco e di immergersi così nel nuovo capitolo della serie già disponibile sulle altre piattaforme.

Una bella introduzione

Il "prologo" di Monster Hunter Wilds è chiaramente la prima parte del gioco, che funge da introduzione narrativa e di varie meccaniche del gameplay, consentendo così una prima immersione piuttosto soddisfacente nel mondo di gioco e delle sue caratteristiche.

All'interno possiamo accedere alla creazione del personaggio e del compagno Felyne tramite l'editor e arrivare a prendere parte alla storia fino al completamento del Capitolo 1‑3, "Verso la foresta".

In totale dovrebbero essere circa 1‑2 ore di gioco, durante le quali sarà possibile esplorare due regioni, le Piane Ventose e la Foresta Scarlatta, e affrontare diversi mostri, tra cui il Chatacabra e il Lala Barina.

Sarà peraltro possibile sperimentare sia il single player che il multiplayer, considerando che è presente la possibilità della connessione in locale, ma non potrà essere provato il multiplayer online, non presente i questa versione di prova.

Per il resto, siamo in attesa del lancio del grosso aggiornamento Monster Hunter Wilds: Ascendance previsto nel 2027, annunciato lo scorso giugno e destinato a portare tante novità e contenuti, dai draghi anziani e le altre novità a un endgame più impegnativo e bilanciato.