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I giochi di PlayStation Plus Extra e Premium di ottobre sono disponibili da oggi

Sono disponibili da oggi i nuovi giochi di ottobre 2026 per PlayStation Plus Extra e Premium, che comprendono anche Mafia: Terra Madre, Horizon Forbidden West e Dino Crisis 2.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   20/10/2026
Un'immagine di Mafia: Terra Madre

Come da programma, Sony ha reso disponibili da oggi, martedì 20, i giochi di ottobre di PlayStation Plus Extra e Premium per PS4 e PS5, arricchendo in maniera notevole il catalogo del servizio in abbonamento con una bella mandata di titoli molto interessanti.

Annunciati la scorsa settimana, si tratta di sette giochi aggiunti al catalogo Extra e due classici che vanno ad arricchire il catalogo di titoli esclusivamente destinati agli abbonati al tier Premium, con una nuova iniezione di giochi davvero interessante.

A questi peraltro vanno aggiunti anche i giochi di PlayStation Plus Essential di ottobre, considerando che entrambi i livelli comprendono anche quello base, cosa che porta in totale a una notevole infornata.

Vediamo la lista dei giochi in arrivo

Tra i giochi di maggior rilievo in questa mandata c'è Mafia: Terra Madre, il più recente capitolo nella serie di action adventure ad ambientazione criminale "storica", che in questo caso ci porta alle origini del franchise nella Sicilia dell'inizio del Novecento.

Oltre a questo, fa il suo ritorno anche Horizon Forbidden West, e si tratta di un'altra introduzione importante considerando che i first party Sony non hanno una collocazione precisa all'interno dei servizi in abbonamento.

PS Plus Extra e Premium, a ottobre arrivano Mafia: Terra Madre, Horizon Forbidden West e Mycopunk PS Plus Extra e Premium, a ottobre arrivano Mafia: Terra Madre, Horizon Forbidden West e Mycopunk

Vediamo dunque la lista completa dei giochi previsti in catalogo a partire da oggi, 20 ottobre:

PS Plus Extra

  • Mycopunk
  • Mafia: The Old Country
  • Horizon Forbidden West
  • Poppy Playtime: Chapter 2
  • The Midnight Walk
  • Tales of Arise - Beyond the Dawn Edition
  • Monster Energy Supercross 25 - The Official Video Game

PS Plus Premium

  • Dino Crisis 2
  • RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition

Anche tra i classici si segnala l'arrivo di Dino Crisis 2, uno dei titoli più importanti visti di recente all'interno della sezione dedicata ai giochi del passato visto che la serie Capcom continua ad essere particolarmente amata dai fan, nonostante la compagnia sembri non avere intenzione di rivisitarla in chiave moderna.

Tutti i giochi in questione dovrebbero essere messi a disposizione da oggi nelle prossime ore, solitamente nel periodo in cui viene effettuato l'aggiornamento del PlayStation Store ovvero in tarda mattinata.

#PlayStation Plus
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