Pare che Microsoft stia invitando gli utenti con Xbox non utilizzate a rivenderle

Un caso bizzarro sta emergendo in base ad alcune testimonianze raccolte negli Stati Uniti: pare che Microsoft stia invitando gli utenti che hanno Xbox non utilizzate a rivenderle presso Best Buy, pubblicizzando il programma di trade-in della catena di rivenditori con email specificamente indirizzate a quei giocatori che risultano in possesso di una Xbox Series X o Series S che non viene utilizzata da tempo.

"Non giocate con la vostra Xbox da un po'?" Si legge nel testo dell'email, "Se siete passati a Xbox su PC o ad altri metodi per giocare ai titoli Xbox, potrebbe essere giunto il momento di rivendere la vostra console a Best Buy per ottenere fino a 375 dollari".

La mail si riferisce al programma di trade-in di Best Buy che offre un credito da 375 dollari nel caso in cui si riportino indietro delle Xbox al negozio e si tratta di qualcosa di decisamente inusuale da pubblicizzare, da parte di chi tale console la produce.

È difficile vedere un produttore di console che esplicitamente invita gli utenti a rivendere tale dispositivo, considerando che solitamente si cerca di stimolarne l'utilizzo. Inoltre, dalla rivendita e conseguente acquisto di una Xbox usata non dovrebbe emergere alcun guadagno per Microsoft, dunque l'iniziativa può lasciare alquanto perplessi.