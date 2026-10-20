Football Manager 27 svela le novità e le migliorie della nuova edizione in un video gameplay:

Utilizzando una build di sviluppo risalente ai primi giorni di ottobre, il team ha offerto una panoramica delle nuove funzionalità che accompagneranno gli allenatori virtuali nella gestione del proprio club, soffermandosi su interfaccia, tattiche, preparazione delle partite e miglioramenti al match engine.

Più opzioni per la personalizzazione, Tactical Effectiveness e match più realistici

Tra le novità più evidenti troviamo una maggiore libertà di personalizzazione dell'interfaccia. I giocatori potranno modificare scorciatoie, schermate principali e sezioni informative, adattando la navigazione alle proprie preferenze. Anche il nuovo Portal, che funge da punto di accesso principale alla carriera, offrirà un livello di personalizzazione più elevato, mentre la schermata delle notizie combinerà aggiornamenti, eventi e risultati provenienti dal mondo del calcio.

Sul fronte gestionale debutta Tactical Effectiveness, un sistema che valuta quanto la rosa sia in grado di mettere in pratica la filosofia di gioco scelta dall'allenatore. La funzione raccoglie informazioni provenienti da diversi ambiti, tra cui scouting, mercato e allenamenti, evidenziando i punti di forza e gli aspetti da migliorare.

Sports Interactive ha inoltre mostrato alcune novità dedicate alla preparazione delle partite, come la possibilità di copiare intere settimane di allenamento e pianificare più facilmente programmi di lavoro a lungo termine. Una volta arrivati al match day entrano in gioco diversi miglioramenti alla presentazione degli incontri. Gli sviluppatori parlano di stadi più vari, nuove sequenze cinematografiche e aggiornamenti all'illuminazione e agli effetti atmosferici, con l'obiettivo di rendere le partite più coinvolgenti.

Le modifiche più significative riguardano però il comportamento dei calciatori in campo. Grazie all'utilizzo di dati di motion capture provenienti dal calcio professionistico, il gioco introdurrà movimenti più credibili, nuove abilità tecniche per i giocatori più creativi, una migliore fase difensiva e attacchi più intelligenti all'interno dell'area di rigore.

Durante le partite sarà inoltre possibile intervenire rapidamente sulla strategia attraverso Tactical Tweaks, una nuova funzione che consente di applicare gruppi di istruzioni tattiche alla squadra o a singoli giocatori senza dover modificare ogni parametro manualmente. Anche le "urla" dalla panchina avranno un impatto più concreto, influenzando i calciatori in base alla loro personalità.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Football Manager 2027 nelle prossime settimane in vista del lancio previsto per il 10 novembre per PC, Mac, PS5, Xbox, su dispositivi mobile iOS e Android tramite Netflix. Inoltre, sarà incluso al lancio anche nel catalogo di PC e Xbox Game Pass.