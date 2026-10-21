Football Manager 27 sarà gratis per tutti su PC e Mac per cinque giorni prima dell'uscita

Sports Interactive ha annunciato un'iniziativa senza precedenti per la serie Football Manager. Prima del lancio ufficiale di Football Manager 27, previsto per il 10 novembre, tutti i giocatori potranno infatti provare gratuitamente il nuovo capitolo per cinque giorni su PC e Mac.
La prova gratuita prenderà il via alle 19:00 italiane del 29 ottobre e resterà disponibile fino alla stessa ora del 3 novembre. Durante questo periodo sarà possibile scaricare e giocare a Football Manager 27 tramite Steam, Epic Games Store, Microsoft Store, Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass, senza necessità di registrazioni o inviti particolari.
Un ottimo modo per farsi un'idea prima del debutto nei negozi
Durante la prova gratuita sarà inoltre possibile preacquistare il gioco con uno sconto del 10% rispetto al prezzo di 59,99 euro. Chi effettuerà il preordine tramite Steam, Epic Games Store o Microsoft Store potrà continuare a giocare senza interruzioni dal 3 novembre fino all'uscita della versione completa del 10 novembre. Gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass potranno invece proseguire i propri salvataggi tramite il servizio.
Stando alle parole di Sports Interactive, la versione di anteprima di FM27 sostituisce di fatto le Beta o le versioni preliminari in accesso avanzato, spesso limitate nei contenuti o non perfettamente ottimizzate, con l'obiettivo piuttosto di "offrire una qualità e un livello di pulizia più vicini alla versione finale".
Insomma, grazie a questa iniziativa potrete farvi un'idea da subito della qualità del gioco completo e decidere se acquistarlo successivamente. Inoltre, può essere interpretata come un segnale di fiducia da parte dello studio, che punta a convincere i giocatori della bontà delle novità introdotte dopo un periodo particolarmente complesso per il franchise di Football Manager.
A questo proposito, sarà possibile trasferire tutti i salvataggi iniziati durante il periodo di prova gratuito potranno sia nella versione di anteprima a pagamento per chi preacquista il gioco, sia in quella completa disponibile al lancio, senza dover ripartire da capo.
"In precedenza, avevamo annunciato di voler mostrare una porzione maggiore del gioco prima dell'apertura dei preordini, per consentire agli utenti di toccare con mano le novità di quest'anno", afferma Sports Interactive nella FAQ della versione di prova gratuita pubblicata su Steam.
"Con il periodo di gioco gratuito siamo andati oltre, dando a tutti i fan la possibilità di provare una versione quasi definitiva prima di procedere eventualmente all'acquisto. Avevamo ribadito inoltre il nostro impegno nel voler ricostruire la fiducia dei giocatori nello studio. Il periodo di gioco gratuito rappresenta un esempio tangibile in questo senso."