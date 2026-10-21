Football Manager 27 sarà gratis per tutti su PC e Mac per cinque giorni prima dell'uscita

Sports Interactive ha annunciato un'iniziativa senza precedenti per la serie Football Manager. Prima del lancio ufficiale di Football Manager 27, previsto per il 10 novembre, tutti i giocatori potranno infatti provare gratuitamente il nuovo capitolo per cinque giorni su PC e Mac.

La prova gratuita prenderà il via alle 19:00 italiane del 29 ottobre e resterà disponibile fino alla stessa ora del 3 novembre. Durante questo periodo sarà possibile scaricare e giocare a Football Manager 27 tramite Steam, Epic Games Store, Microsoft Store, Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass, senza necessità di registrazioni o inviti particolari.