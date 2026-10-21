Metro 2039 per PS5 è disponibile in preordine su Amazon: è l'atteso sequel di Metro Exodus

Su Amazon è attualmente possibile preordinare Metro 2039 Day One Edition per PS5 a 69,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 4 febbraio 2027. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Adrenalina e claustrofobia

Si tratta dell'atteso sequel di Metro Exodus, stavolta con una formula "open map" in grado di bilanciare l'esplorazione con la claustrofobia dei tunnel, con una struttura più compatta e rifinita. Vivrai una storia oscura e affronterai scontri adrenalinici contro i soldati Novoreich e terribili creature mutanti. Dovrai inoltre riparare l'equipaggiamento deteriorato, ricaricare i dispositivi elettronici e affrontare le radiazioni per un'esperienza altamente adrenalinica che contraddistingue la serie.

Metro 2039

La gestione dei filtri e delle radiazioni impone un ritmo survival serrato e ideale per i più esigenti, mentre l'illuminazione e la direzione artistica negli ambienti chiusi contribuiscono enormemente alla resa complessiva. Se vuoi saperrne di più, ti invitiamo a leggere il nostro provato di Metro 2039. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.