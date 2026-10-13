Aperti i preordini di Metro 2039: tre edizioni, un DLC narrativo e un elmo da collezione

Sarete felici di sapere che sono stati aperti i preordini di Metro 2039 , il nuovo capitolo della serie di 4A Games, che sarà disponibile il 4 febbraio 2027 su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC, tramite Steam, Epic Games Store e Xbox su PC. In alcuni territori, tra cui Asia, Australia e Nuova Zelanda, l'uscita è prevista un giorno dopo, il 5 febbraio. Per festeggiare l'occasione è stato pubblicato anche un trailer dedicato.

Bonus prenotazioni

Chi prenota il gioco, in qualsiasi edizione, riceve come bonus il Pacchetto specialista di Metro 2039. Contiene tre schemi, una funzione nuova del gioco pensata per incoraggiare l'esplorazione e consentire di creare potenziamenti e accessori per armi ed equipaggiamento. Gli schemi sbloccano in anticipo tre potenziamenti unici e intercambiabili per lo zaino, e l'invito è a "scegliere con saggezza", perché se ne può equipaggiare uno solo alla volta.

Il primo è l'Ampliamento da specialista di equipaggiamenti, destinato a chi vuole fabbricare armi ed equipaggiamenti avanzati più rapidamente. Il secondo, l'Ampliamento da specialista tecnochimico, è rivolto a chi intende esplorare le aree radioattive con più filtri per la maschera antigas e un equipaggiamento più pulito e affidabile. Il terzo, l'Ampliamento da specialista di munizioni, permette di trovare e usare munizioni più rare e potenti.

Le edizioni disponibili sono tre: Standard, Deluxe e Collector's Edition, tutte comprensive del gioco completo, cosa di questi tempi non scontatissima. La Standard è proposta a 69,99 euro sia in formato fisico sia digitale e include soltanto il gioco, tramite disco o codice. Il disco è previsto solo per PlayStation 5 e Xbox Series X e S, mentre la versione fisica per PC contiene un codice nella confezione.

La Deluxe Edition, anch'essa disponibile in versione digitale e fisica a 99,99 euro, aggiunge il DLC di espansione della storia, che arriverà dopo il lancio e i cui dettagli saranno comunicati in futuro. La versione digitale comprende inoltre l'artbook digitale e la colonna sonora ufficiale. Quella fisica offre invece una SteelBook esclusiva, un artbook con copertina rigida e un packaging personalizzato, oltre ai contenuti digitali.

Infine c'è la Collector's Edition da 299 euro, che comprende la Deluxe Edition fisica completa. Il suo elemento distintivo è la replica indossabile dell'elmo spartano, descritta come un oggetto molto ricercato e realizzata in modo da riprodurre fedelmente l'iconico elmo dello Straniero, segnato dalle battaglie. Il pacchetto include anche il disco di gioco, con la stessa limitazione di piattaforma già indicata, la SteelBook esclusiva, l'artbook con copertina rigida, il DLC di espansione della storia, l'artbook digitale e la colonna sonora digitale.