Dai super NPC di Skyrim ai nuovi tool Adobe: tutte le novità software di NVIDIA RTX Spark per l'IA locale

La piattaforma combina le tecnologie NVIDIA RTX e CUDA con una configurazione che può arrivare a 128 GB di memoria unificata e una potenza di calcolo IA dichiarata fino a un petaflop. L'obiettivo è consentire l'esecuzione di modelli complessi direttamente sul dispositivo, riducendo la dipendenza dai servizi cloud e offrendo maggiore controllo su dati, costi e flussi di lavoro. NVIDIA sta lavorando con Microsoft e diversi partner per ottimizzare il software, ampliare il supporto alle applicazioni e semplificare la configurazione degli strumenti.

NVIDIA si prepara a portare RTX Spark sul mercato con un ecosistema software più ampio, pensato per trasformare il PC in una piattaforma dedicata non soltanto al gaming e alla creazione di contenuti, ma anche all' esecuzione locale di modelli di intelligenza artificiale . In vista del lancio previsto per venerdì 16 ottobre, l'azienda ha annunciato una serie di novità che coinvolgono modelli linguistici, agenti autonomi, strumenti per sviluppatori e applicazioni creative.

NVIDIA Nemotron 3.5: nuovi modelli per agenti IA e personaggi videoludici

La novità principale sul fronte dei modelli è Nemotron 3.5 Bolt 74B-A9B, disponibile dal 15 ottobre. Si tratta di un modello con 74 miliardi di parametri complessivi, dei quali 9 miliardi attivi durante l'elaborazione, basato su un'architettura mixture-of-experts (MoE). È stato progettato specificamente per gli agenti IA locali e punta a combinare velocità di risposta e capacità di ragionamento senza richiedere le risorse normalmente associate a modelli densi di dimensioni simili.

Pronti via, su RTX Spark si sceglie subito l'agente IA da usare

NVIDIA dichiara che il modello può essere contenuto in 24 GB grazie alla quantizzazione a 2 bit e a tecniche di addestramento consapevoli della quantizzazione, sviluppate per preservare la qualità delle risposte. L'obiettivo è offrire prestazioni elevate su RTX Spark, mantenendo un equilibrio tra intelligenza del modello, velocità e memoria necessaria. Il sistema sarà utilizzabile attraverso strumenti come llama.cpp, vLLM, Ollama, Unsloth e LM Studio, oltre che direttamente tramite agenti come Hermes e OpenClaw.

Un elemento rilevante riguarda la disponibilità del modello: NVIDIA afferma che Nemotron 3.5 Bolt sarà open source, con pesi, dati di addestramento e procedure di training accessibili agli sviluppatori. Questo dovrebbe consentire di adattarlo a esigenze specifiche, personalizzare gli agenti e costruire applicazioni senza dover partire ogni volta da un modello proprietario.

Il 23 ottobre è invece previsto il debutto di Nemotron 3.5 Bolt E4B 4GB, un modello linguistico di piccole dimensioni destinato a NVIDIA ACE, la piattaforma per creare personaggi e assistenti basati sull'intelligenza artificiale. La versione è progettata per occupare poca memoria e generare risposte rapidamente, lasciando risorse disponibili per il gioco o per altre applicazioni. Supporta conversazioni articolate, utilizzo di strumenti, rispetto delle istruzioni e interazione con lo stato dell'applicazione.

Il modello potrà essere provato all'interno di SkyrimNET, una piattaforma di modding per The Elder Scrolls V: Skyrim che trasforma gli NPC in personaggi capaci di conversare, ricordare elementi delle interazioni precedenti e reagire al contesto. L'inferenza potrà essere eseguita sia localmente sia nel cloud, con l'obiettivo di rendere più dinamici dialoghi e missioni senza affidare necessariamente ogni richiesta a un server remoto.