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Il monitor da gaming Philips da 27" è in offerta su Amazon: puoi acquistarlo scontato del 19%

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il costo del monitor da gaming Philips.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   13/10/2026
Monitor Philips

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il costo del monitor da gaming Philips: l'offerta prevede uno sconto attivo del 19% per un prezzo totale e finale di 104,99€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Il monitor da gaming Philips da 27 pollici è pensato per chi cerca uno schermo adatto al gioco, con una buona fluidità delle immagini e funzionalità progettate per migliorare l'esperienza visiva. Il display offre una risoluzione Full HD di 1.920 x 1.080 pixel e un formato 16:9.

Ulteriori dettagli sul monitor

La superficie opaca contribuisce a limitare i riflessi, favorendo la visibilità dei contenuti in diverse condizioni di illuminazione. Uno dei punti di forza è la frequenza di aggiornamento di 144 Hz, offrendo movimenti più fluidi durante le partite. A questa caratteristica si aggiunge un tempo di risposta di 1 ms MPRT, pensato per ridurre la sfocatura percepita nelle scene più dinamiche.

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Il monitor integra inoltre la tecnologia di sincronizzazione adattiva, che allinea la frequenza di aggiornamento dello schermo a quella della scheda grafica compatibile, contribuendo a ridurre fenomeni come tearing e stuttering. Infine, la tecnologia Flicker-Free riduce lo sfarfallio dello schermo, contribuendo a rendere più confortevole l'utilizzo prolungato.

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