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Una Gotham City esplorabile
Questo gioco ti permetterà di esplorare Gotham City liberamente, mentre dovrai sventare crimini e misteri legati ai cattivi storici di Batman. Il gameplay si basa anche su combattimenti corpo a corpo ed enigmi, quindi è piuttosto dinamico e saprà intrattenerti per diverse ore. Inoltre, è possibile affrontare l'intera campagna sia da soli che in modalità cooperativa locale.
Nel complesso, si tratta di un'avventura davvero divertente, perfetta per ogni fascia d'età, con tantissimi puzzle da risolvere, collezionabili da trovare e una direzione artistica sopra le righe. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione con tutti i dettagli. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.