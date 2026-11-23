Il fantasy di Studio Zero parla di elezioni, paure e immaginazione con una profondità rara nei JRPG, eppure non ha lasciato lo stesso segno della saga Persona.

Ormai Atlus è una garanzia nel panorama dei JRPG. Lo è sempre stata, ma dal 2017, con l'uscita di Persona 5, la situazione è cambiata radicalmente: un titolo apparentemente destinato a una nicchia di appassionati è riuscito a conquistare un pubblico molto più ampio, senza snaturare la propria identità per inseguire nuovi giocatori. Tra l'edizione Royal e i diversi spin-off, Persona 5 ha superato i dieci milioni di copie vendute, un traguardo senza precedenti per un JRPG al di fuori dei grandi classici di Square Enix. Dopo questo successo, Atlus ha investito ancora di più nella serie, pubblicando nel 2024 il remake di Persona 3 e preparando per febbraio del prossimo anno quello del quarto capitolo, con l'obiettivo di far riscoprire due grandi classici del gioco di ruolo giapponese a una nuova generazione di giocatori. L'attenzione, però, è ormai rivolta anche a Persona 6, annunciato quest'anno e che sembra non voler far attendere troppo i fan. A guidare il progetto non sarà tuttavia il team storico di Katsura Hashino, autore della svolta che ha portato la serie dal terzo al quinto capitolo. Hashino, nel frattempo, è tornato sulla scena proprio due anni fa con una nuova IP: Metaphor: ReFantazio. Un JRPG che recupera diverse meccaniche già viste in Persona, a partire dalla gestione del tempo, reinterpretandole all'interno di un universo completamente inedito, dalle tinte fantasy. Ma Metaphor non è un fantasy convenzionale: con questa nuova opera, Hashino ha voluto interrogarsi sul significato stesso della fantasia, costruendo un racconto ricco di riflessioni e tematiche universali, che si spingono persino oltre quelle, già profondamente attuali, affrontate in Persona 5. Eppure, nonostante un buon successo commerciale, con circa 2,5 milioni di copie vendute secondo le vendite aggiornate di Sega, Metaphor: ReFantazio non è riuscito a entrare nell'immaginario collettivo con la stessa forza della saga Persona. Una sorte curiosa per un gioco che, tanto sul piano del gameplay quanto soprattutto su quello narrativo, ha ben poco da invidiare persino a un capolavoro come Persona 5. L'arrivo della versione per Nintendo Switch 2 offre dal 12 novembre una nuova occasione per riscoprire uno dei migliori JRPG degli ultimi anni (qui la nostra recensione di Metaphor: ReFantazio) e ripercorrere gli elementi che lo rendono un'esperienza imprescindibile non soltanto per gli appassionati di Atlus, ma per chiunque ami i giochi di ruolo. Prima di addentrarci nell'analisi, vi avvisiamo però che saranno presenti alcuni spoiler sulla storia, necessari per approfondire le metafore e i significati che Studio Zero, team interno ad Atlus, ha disseminato lungo il viaggio e che, a nostro avviso, rappresentano il vero cuore pulsante dell'opera.

La via degli Archetipi Ci sono alcuni elementi che, al lancio, hanno effettivamente penalizzato Metaphor: ReFantazio. Il titolo era in sviluppo già dal 2016, quando Atlus lo annunciò con il nome in codice Project Re:Fantasy. Forse anche per questo, sul piano tecnico e nella struttura di mappe e dungeon, risultava un po' troppo legato al passato, soprattutto se confrontato con Persona 5, uscito ben sette anni prima. Nulla da eccepire, invece, sul comparto artistico, che ancora una volta si dimostra semplicemente straordinario. Metaphor riprende inoltre il sistema di gestione del tempo e del calendario già visto negli ultimi Persona, riadattandolo alle esigenze di un'avventura completamente diversa. Non avremo impegni scolastici da rispettare, ma dovremo dedicare molto più tempo a conoscere i personaggi che incontreremo nel mondo di gioco, non soltanto quelli del nostro party, oltre a organizzare le giornate tra numerose attività e dungeon opzionali, alcuni dei quali richiedono persino diversi giorni di viaggio per essere raggiunti. Il sistema è peraltro molto più permissivo rispetto a Persona, dove bastava sprecare qualche giornata libera per rischiare di non riuscire a massimizzare i rapporti con tutti i personaggi. In Metaphor, invece, è piuttosto difficile non raggiungere il massimo livello di fiducia con ogni comprimario e, allo stesso tempo, portare al limite le caratteristiche del protagonista. Anche alcune scelte discutibili nella gestione del tempo, come l'impossibilità di sfruttare la mattina per svolgere attività nonostante non ci siano lezioni da seguire, finiscono quindi per pesare meno sull'esperienza complessiva. Metaphor riprende il sistema di gestione del tempo e del calendario dei Persona a modo suo Il vero punto di forza di Metaphor: ReFantazio è però il sistema di combat system. Il gioco introduce un sistema di combattimento ibrido che permette di affrontare in tempo reale i nemici di livello molto inferiore, eliminandoli senza dover ricorrere necessariamente alle battaglie a turni. Gli scontri più impegnativi richiedono invece di sfruttare il sistema tradizionale, che riprende molte delle fondamenta già viste in Persona, introducendo però una novità sostanziale: gli Archetipi. Si tratta di vere e proprie classi, rappresentate da entità meccaniche dal design particolarmente evocativo, equipaggiabili dai personaggi. In pratica è un po' la versione di Atlus del Job System di Final Fantasy o delle vocazioni di Dragon Quest. Potremo infatti scegliere tra ruoli classici come Guerriero, Mago, Ladro, Berserker, Evocatore e molti altri, ciascuno con le proprie caratteristiche, abilità ed evoluzioni, sbloccabili soddisfacendo determinati requisiti. Il sistema di combattimento introduce gli Archetipi, che sono un po' la risposta di Atlus al Job System La vera ricchezza del sistema, però, risiede nella possibilità di trasferire e combinare le abilità degli Archetipi, anche quando utilizziamo una classe completamente diversa. Aggiungendo accessori ed equipaggiamento, le possibilità di personalizzazione diventano così enormi, permettendoci di costruire squadre capaci di raggiungere livelli di potenza davvero impressionanti come quando infliggemmo 18.000 danni a un boss con un singolo colpo grazie a un Royal Berserker equipaggiato a dovere. Se tecnicamente non è nulla di trascendentale, il lato artistico è sempre incredibile come Atlus ci ha abituato ormai da anni Il sistema di combattimento di Metaphor non ha dunque nulla da invidiare a quelli di Persona o Shin Megami Tensei. Non si tratta di stabilire quale sia migliore o peggiore, ma di riconoscere come Atlus sia riuscita a rielaborare le fondamenta dei propri JRPG per dare vita a una formula nuova, che si affianca con piena dignità a quelle già sperimentate in passato.

Un videogioco davvero politico È soprattutto sul piano narrativo che Metaphor: ReFantazio riesce a distinguersi. Se Persona 5 affrontava tematiche fortemente radicate nella società e nella cultura giapponese, pur riuscendo a parlare anche a un pubblico internazionale, il nuovo progetto di Hashino sceglie una prospettiva più universale. Come suggerisce già il titolo, Metaphor vuole trasformare il proprio mondo fantasy in uno specchio del nostro, invitandoci a osservare la realtà da una prospettiva diversa e a riflettere su questioni che trascendono i confini culturali. La morte del re del regno di Euchronia attiva una sorta di torneo per la successione che si rivela essere un'elezione politica in un mondo fantasy Per chi non conoscesse bene Metaphor, il gioco è ambientato nel regno di Euchronia, un mondo fantasy popolato da otto razze, o tribù come vengono chiamate, completamente originali. Non troveremo quindi i classici elfi e nani, e ognuna di queste popolazioni è ben descritta e contestualizzata all'interno di un universo caratterizzato da un ottimo worldbuilding. Per riassumere brevemente, dato che gli eventi che danno il via al tutto sono piuttosto lunghi e complessi da raccontare, in questo mondo esiste un sovrano dotato di enormi poteri, oltre a varie fazioni politiche e religiose spesso in conflitto tra loro. Anche tra le otto razze convivono tensioni apparentemente insormontabili, dovute a conflitti etnici e discriminazioni, con alcune popolazioni considerate di serie A e altre di serie B, oltre a profonde disuguaglianze legate alla ricchezza e allo status sociale. Come se non bastasse, il regno è afflitto anche dalla piaga degli "Umani" che, nonostante il nome, sono in realtà potenti mostri il cui aspetto ricorda le creature dipinte da Hieronymus Bosch. In questa situazione tutt'altro che semplice, interpretiamo un personaggio appartenente a una nona razza, gli Elda, ostracizzata dalla chiesa e odiata dalle altre otto per alcuni crimini del passato, mai realmente spiegati nel dettaglio. Il nostro protagonista era amico del principe del regno, creduto morto da molti, ma in realtà in coma da diversi anni dopo aver subito un tentativo di assassinio non riuscito, ma per cui ha subito una terribile maledizione. Proprio all'inizio del gioco, il re viene ucciso da quello che si rivelerà il principale antagonista dell'intera vicenda, il generale Louis Guiabern. Il nostro protagonista si ritroverà coinvolto suo malgrado in una campagna elettorale in cui è uno dei candidati al ruolo di nuovo re La morte del sovrano attiva un incantesimo da lui preparato per scegliere il nuovo re di Euchronia. La particolarità di questa magia è che chiunque può ambire al trono, indipendentemente dalla razza, dalla religione o dallo status sociale. L'unico requisito è ottenere il consenso della maggior parte della popolazione, trasformando di fatto la successione in una sorta di campagna elettorale all'interno di un mondo fantasy. Louis partecipa alla competizione e ammette sin da subito di aver ucciso il re, giustificando il regicidio con la volontà di liberare il paese da un sovrano ormai assente, responsabile di aver alimentato insicurezza e disuguaglianze. La sua proposta è quella di un regno ideale, privo di disparità, ma governato in maniera autoritaria, in cui i più forti decidono anche per i più deboli. A contrapporsi a lui troviamo diversi altri candidati, tra cui Forden, capo della Chiesa dei Santisti e figura equivalente al papa di questo mondo, viste le numerose somiglianze con la Chiesa cattolica. Durante il suo viaggio il protagonista di Metaphor incontrerà molti personaggi con cui stringerà anche delle amicizie e delle alleanze I candidati che raccolgono più consensi, inoltre, non possono essere uccisi, poiché l'incantesimo del re li protegge per evitare che la competizione degeneri in una guerra civile. Tra loro ci sarà anche il nostro protagonista, il cui obiettivo iniziale è avvicinarsi a Louis per scoprire come liberare il principe dalla maledizione che lo tiene addormentato, lanciata proprio dal generale. Ha così inizio un viaggio attraverso l'intero regno che si trasformerà, a tutti gli effetti, in una campagna elettorale fantasy. I temi politici sono preponderanti in Metaphor e si integrano perfettamente nella narrativa, dando vita a una vera e propria "metafora" del nostro mondo. Nonostante l'ambientazione fantasy, i problemi affrontati sono spesso gli stessi che conosciamo nella realtà: gli abusi di potere da parte di chi possiede ricchezza o influenza politica e religiosa, l'odio verso il diverso, la lotta di classe e le numerose forme di discriminazione e disuguaglianza. Quest'ultimo aspetto lo sperimenteremo anche in prima persona nei panni del protagonista, appartenente alla tribù degli Elda, subendo pregiudizi persino nelle conversazioni più banali con alcuni personaggi. In questo clima di odio, la competizione per il trono rappresenta anche una possibilità di riscatto per chi si trova ai gradini più bassi della scala sociale. C'è chi tenta di candidarsi per cambiare le cose e chi, invece, ripone la propria fiducia in chi promette di rivoluzionare un sistema da sempre legato a strutture arcaiche, che privilegiano chi è già ricco o appartiene a famiglie potenti. Affronteremo i nostri avversari politici in veri e propri dibattiti elettorali nelle piazze delle città del regno Come in ogni campagna elettorale, però, non mancano candidati carismatici e convincenti che pensano soprattutto al proprio tornaconto, cercando di abbindolare le masse pur di ottenere consenso. Un meccanismo che ricorda da vicino quanto accade nella politica contemporanea, non soltanto nel nostro paese, ma in tutto il mondo. Ed è proprio uno dei maggiori punti di forza di Metaphor: attraverso i suoi personaggi, il gioco riesce a raccontare la politica in una dimensione ampia e universale, svincolata dall'appartenenza a una singola nazione, mostrando come certi schemi e ideologie ricorrano in culture anche molto diverse tra loro. Troveremo infatti dei veri e propri "archetipi" di ideologie politiche incarnati dai vari candidati in corsa per diventare re. Tra questi c'è, ad esempio, un rappresentante della razza Rhoag, caratterizzata da una longevità superiore alla media, ma anche da un aspetto invecchiato già in giovane età. Si tratta di una delle tribù più influenti di Euchronia, legata a una mentalità conservatrice e ai valori del passato, ostile alle innovazioni e ai cambiamenti e intenzionata a imporre la propria visione anche alle generazioni più giovani. Questa razza, secondo quanto rivelato dallo stesso Hashino, è ispirata all'invecchiamento della popolazione giapponese, dovuto alla bassa natalità, e al rischio che la mancanza di idee fresche possa portare il paese a una stagnazione. Un problema che non riguarda soltanto il Giappone, ma che ritroviamo in tutto il mondo, dove spesso ai vertici della politica siedono persone anziane che faticano a interpretare con la giusta sensibilità una società in continua evoluzione. In ogni città una pietra magica indicherà quali sono i candidati al ruolo di re con il maggior consenso in quel momento Ci sono poi altri candidati che incarnano visioni politiche differenti. La razza dei Roussainte, la più forte fisicamente, ha ad esempio un rappresentante che fa leva sulla propria potenza militare e propone apertamente di opprimere le altre tribù, con idee riconducibili all'estrema destra. Troviamo poi un candidato dalle idee anarchiche e un altro che, pur di conquistare consensi, modifica continuamente le proprie promesse elettorali, dicendo agli abitanti di ogni città ciò che vogliono sentirsi dire, anche arrivando a sostenere posizioni contraddittorie da un luogo all'altro. Tra gli slogan elettorali ne compare persino uno che conosciamo fin troppo bene: l'abolizione delle tasse. Leggendolo, Gallica, la fata che accompagna il protagonista, osserva come senza imposte il regno non avrebbe le risorse necessarie per aiutare i propri cittadini. Molti candidati al ruolo di re rappresentano svariati archetipi di politici presenti praticamente in ogni nazione Una delle parti che abbiamo apprezzato maggiormente è il modo in cui molte delle sfide più importanti contro questi candidati si svolgono attraverso dibattiti pubblici nelle piazze. Non mancano anche scontri diretti con alcuni di loro, per ragioni diverse, ma in queste occasioni dovremo soprattutto scegliere con attenzione le nostre risposte per sostenere le idee del protagonista. Metaphor ci accompagna così, passo dopo passo, nella costruzione di una visione politica più consapevole, mettendoci di fronte alle scorrettezze dei nostri avversari. È il caso della Chiesa dei Santisti, che manipola in più occasioni la campagna per l'elezione del re a proprio vantaggio, arrivando persino a spingere alcuni candidati a distruggere i simboli sacri di un'altra razza che professa un credo diverso da quello dominante. Louis è il nemico principale dei nostri personaggi che, nonostante le sue malefatte, riesce ad acquisire grande consenso nel pubblico grazie al suo carisma e alle sue idee radicali Attraverso il dialogo con gli altri, il protagonista imparerà a comprendere come aiutare davvero il regno e restituire un po' di giustizia e serenità al suo popolo, anche grazie alle discriminazioni che subirà in prima persona, che gli permetteranno di maturare una maggiore consapevolezza. E persino nel finale, senza entrare troppo nei dettagli, il gioco ci ricorda che essere eletti non basta a rendere magicamente migliore la situazione: servono impegno, confronto e dialogo per comprendere gli altri e iniziare finalmente a cambiare le cose nel concreto. Un insegnamento che, soprattutto di questi tempi, non dovrebbe essere affatto dato per scontato, anche se dovrebbe essere la base di ogni nazione.