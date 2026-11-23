Uno sviluppatore di GTA 6 ha voluto rendere omaggio alla madre scomparsa inserendo un toccante memoriale all'interno di Leonida, un luogo che tutti i giocatori possono trovare e visitare liberamente nel corso dell'avventura. Attraverso un post pubblicato su Instagram, Matt Green - sviluppatore QA presso Rockstar Games - ha condiviso la commovente storia di come sua madre abbia contribuito ad avviare la sua carriera nel mondo dei videogiochi e di come sia stata onorata nell'universo di Grand Theft Auto. Nonostante la donna sia venuta a mancare otto mesi prima del lancio di GTA 6, avvenuto la scorsa settimana, Rockstar è comunque riuscita a includere il suo nome su una parete commemorativa insieme a quelli di altre persone.

Il ricordo di Matt Green e quel regalo chiamato GTA: Vice City Nel suo messaggio, Green ha ricordato l'episodio d'infanzia che ha acceso la sua passione, sottolineando quanto la madre fosse fiera del traguardo raggiunto dal figlio: "Da bambino ricordo di aver praticamente implorato mia madre affinché mi lasciasse prendere GTA: Vice City e, anche se era comprensibilmente riluttante, alla fine cedette. Penso che quella decisione sia probabilmente ciò che mi ha instradato per arrivare a lavorare in Rockstar Games e su GTA VI. Era super orgogliosa ed emozionata all'idea di vedere ciò a cui stavo lavorando, ma purtroppo non ho mai avuto modo di mostrarglielo. Se n'è andata quasi otto mesi fa e a volte non sembra ancora reale." Come indicato dallo stesso sviluppatore, il memoriale si trova "appena a nord di Hamlet" e riporta il nome di Bev Green, scomparsa nel marzo 2026, circondato da numerosi altri nominativi.