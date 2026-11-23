Le scene intime di GTA 6 hanno richiesto un attento lavoro sul fronte delle animazioni affinché le interazioni fisiche riflettessero in modo credibile il legame tra Jason e Lucia. Nel titolo firmato Rockstar Games, uscito di recente, il rapporto tra i due protagonisti occupa infatti un ruolo centrale: sebbene gli elementi romantici possano essere tranquillamente ignorati dai giocatori, la connessione tra i due può anche evolversi in qualcosa di molto più intimo.

In passato, i giocatori avevano già la possibilità di interagire con le sex worker o invitare spogliarelliste a casa propria per delle lap dance private, senza dimenticare il celebre caso di GTA: San Andreas e della famigerata mod "Hot Coffee" , che sbloccava contenuti sessuali nascosti alimentando forti polemiche attorno alla reputazione del gioco. In GTA 6, tuttavia, il gameplay compie per la prima volta un passo ulteriore , costruendo una relazione in cui l'intimità assume un peso reale e significativo.

Non è certo la prima volta che la serie di Grand Theft Auto affronta tematiche legate alla sfera sessuale , ma a questo giro Rockstar Games ha voluto avere un approccio molto più maturo ed evolvere quanto proposto nei capitoli precedenti.

Le parole di Mark Tennant: bilanciare libertà del giocatore e reazioni del partner

In una nuova intervista concessa alla redazione di GamesRadar+, Mark Tennant, vicepresidente delle animazioni presso Rockstar Games, ha spiegato perché la rappresentazione della relazione fisica tra Jason e Lucia abbia richiesto così tanta riflessione e numerose iterazioni durante lo sviluppo, dovendo bilanciare le scelte dell'utente, le risposte del partner e l'evoluzione del loro rapporto.

"Dovevamo permettere ai giocatori di interagire con il partner in modo naturale e affettuoso, con una progressione credibile basata sul loro coinvolgimento complessivo nella relazione. Questo ci ha richiesto di creare performance di animazione che trovassero un equilibrio realistico tra la libertà d'azione del giocatore e la risposta del partner, mantenendo al contempo l'esperienza divertente, appassionata e appagante."

Una delle conseguenze è che non è possibile andare a letto con altre donne e alcuni fan non hanno reagito bene.